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Víctor Tavera se lleva la tercera cita del Circuito Regional de Pitch and Putt en "El Maderal"

El joven golfista se alzó campeón de scratch con tres bajo par

Víctor Tavera, ganador, junto al representante federativo José Olmos. | CEDIDA

Víctor Tavera, ganador, junto al representante federativo José Olmos. | CEDIDA

J. b.

Zamora

Víctor Tavera se alzó ganador de la tercera prueba del Circuito de Pitch and Putt de Castilla y León 2026 disputado en el campo de golf de "El Maderal". Un escenario que acogió a 45 participantes en sus 18 hoyos que dieron lugar a un recorrido de ida y vuelta con parada para comer que marcó el corte entre los aspirantes.

Scratch

Tavera se alzó ganador de la modalidad scratch consiguiendo el título de campeón con un triunfo rotundo de 105 golpes, tras bajo el par del campo, sumadas las dos vueltas (36 hoyos). Una gran victoria para el joven de apenas 14 años de edad que superó a José María Ortiz, segundo con dos golpes por encima del par del campo.

Hándicap

En la modalidad de hándicap se alzó campeón Ángel Antonio Seisdedos, superando a José María Bajo Prieto, segundo clasificado; mientras que, en esta misma modalidad, Amparo Rosa Sánchez Serrano se erigió como la primera golfista en damas.

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Todos estos golfistas recibieron su correspondiente galardón en la entrega de premios con la que finalizó la cita en "El Maderal", acto que contó también con sorteo de regalos para los diferentes participantes del torneo. n

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Las sillas de tela son un elemento habitual en comedores, salones y oficinas por su comodidad y estética, pero también una de las superficies que más suciedad acumulan con el uso diario. Manchas de comida, polvo o incluso olores pueden deteriorar su aspecto si no se limpian correctamente. Por ello, conocer las técnicas adecuadas resulta clave para mantenerlas en buen estado sin estropear el tejido. El primer paso antes de aplicar cualquier producto es retirar el polvo y la suciedad superficial. Para ello, se recomienda utilizar una aspiradora con boquilla para tapicerías o, en su defecto, un cepillo de cerdas suaves. Este proceso evita que la suciedad se incruste más al entrar en contacto con la humedad durante la limpieza. Una vez eliminados los residuos superficiales, es importante identificar el tipo de mancha. Para la limpieza general, una mezcla de agua tibia con unas gotas de jabón neutro suele ser suficiente. Se debe aplicar con un paño limpio ligeramente humedecido, sin empapar la tela, realizando movimientos suaves y circulares. En el caso de manchas más persistentes, como grasa o bebidas, puede añadirse una pequeña cantidad de vinagre blanco o bicarbonato, siempre probando antes en una zona poco visible. El secado es otro aspecto fundamental. Tras la limpieza, conviene retirar el exceso de humedad con un paño seco y dejar que la silla se airee en un espacio bien ventilado. Evitar el uso de calor directo, como secadores, ayuda a prevenir daños en las fibras y posibles deformaciones. Claves para mantenerlas limpias por más tiempo Más allá de la limpieza puntual, el mantenimiento regular es esencial para prolongar la vida útil de las sillas de tela. Aspirarlas al menos una vez por semana y actuar rápidamente ante cualquier derrame evita que las manchas se fijen y sean más difíciles de eliminar. Además, el uso de fundas o protectores puede ser una solución práctica en hogares con niños o mascotas. Estos elementos no solo facilitan la limpieza, sino que también protegen el tejido original del desgaste diario. Por último, en casos de suciedad muy incrustada o tejidos delicados, recurrir a servicios profesionales de limpieza de tapicerías puede ser la mejor opción. Así se garantiza un resultado eficaz sin comprometer la integridad del material. Con estos sencillos cuidados, mantener las sillas de tela limpias y en buen estado es una tarea accesible que contribuye a mejorar la higiene y la apariencia del hogar.

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