Víctor Tavera se lleva la tercera cita del Circuito Regional de Pitch and Putt en "El Maderal"

Víctor Tavera se alzó ganador de la tercera prueba del Circuito de Pitch and Putt de Castilla y León 2026 disputado en el campo de golf de "El Maderal". Un escenario que acogió a 45 participantes en sus 18 hoyos que dieron lugar a un recorrido de ida y vuelta con parada para comer que marcó el corte entre los aspirantes.

Scratch

Tavera se alzó ganador de la modalidad scratch consiguiendo el título de campeón con un triunfo rotundo de 105 golpes, tras bajo el par del campo, sumadas las dos vueltas (36 hoyos). Una gran victoria para el joven de apenas 14 años de edad que superó a José María Ortiz, segundo con dos golpes por encima del par del campo.

Hándicap

En la modalidad de hándicap se alzó campeón Ángel Antonio Seisdedos, superando a José María Bajo Prieto, segundo clasificado; mientras que, en esta misma modalidad, Amparo Rosa Sánchez Serrano se erigió como la primera golfista en damas.

Todos estos golfistas recibieron su correspondiente galardón en la entrega de premios con la que finalizó la cita en "El Maderal", acto que contó también con sorteo de regalos para los diferentes participantes del torneo. n