Toni Naspler, jugador del Caja Rural CB Zamora: "No hay presión, hay ilusión por hacer algo bonito en Zamora"

Toni Naspler, jugador del Caja Rural CB Zamora, atendió este viernes a los medios en la Fundación Intras para señalar que la contienda este fin de semana ante Grupo Alega Cantabria motiva especialmente al conjunto de Saulo Hernández, si bien desconfía de un encuentro fácil pese a que su rival no se juegue ya nada en este final de temporada.

Cansados, pero con el impulso del triunfo en Cartagena

Naspler aseguró que, tras los duelos frente a Melilla Ciudad del Deporte y FC Cartagena, el Caja Rural CB Zamora prepara ya su siguiente envite con un vestuario “cansado, pero contento”. Así lo reconoce el base, que explica que la semana "ha sido larga y exigente", con sesiones de gimnasio en las que “a todo el mundo le pesaban las piernas”. Aun así, el triunfo en Cartagena ha supuesto "un impulso anímico clave" tras el duro golpe que supuso la derrota en Melilla y después de una semana con cuatro días consecutivos fuera de casa.

Para el jugador, la reacción del equipo en la segunda parte en Cartagena fue determinante: “El esfuerzo que hicimos nos dio energía para afrontar estos tres partidos de la mejor manera posible”.

“Lo encaramos con ilusión, no con presión”

Con el play-off muy cerca y una lucha por dicho objetivo en la que cada fallo será determinante, Naspler asegura que el equipo azul no siente una presión añadida por tener que ganar, sino que afronta el tramo final “con ilusión por hacer algo muy bonito en una ciudad como Zamora”. En ese sentido, destaca el papel de Saulo Hernández, que "insiste en centrar al grupo en el trabajo diario" y no en cálculos clasificatorios. "Saulo nos ayuda a pensar solo en preparar lo mejor posible cada partido”, subrayó.

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

El objetivo inmediato es claro: "competir al máximo frente a Cantabria y sumar una victoria que mantenga vivo el sueño". Un reto que pasa por el Ángel Nieto y por mantener el gran nivel de juego mostrado en esta recta final de temporada.

Un rival sin presión… y por eso más peligroso

Si bien Naspler no estuvo presente en el partido de la primera vuelta, ya que llegó al equipo justo después, no tuvo problema en señalar que conoce bien el potencial del Grupo Alega Cantabria, argumentando que no será un rival fácil de batir. El catalán destacó la presencia de “viejos conocidos” como JP (Powell), cuya vuelta al Ángel Nieto "será especial tras sus dos temporadas en Zamora", así como la presencia de uno de los pívots más altos de la competición y algún jugador en plena ebullición como Alderete.

El jugador del Caja Rural CB Zamora advirtió de que Grupo Alega Cantabria es un rival especialmente peligroso en este momento: “No se juegan nada, ya están salvados, y cuando juegas sin presión eres aún más peligroso”. Aun así, confía en que el pabellón zamorano vuelva a ser un factor determinante: “Esperemos que el Ángel Nieto esté de nuestro lado y que hagamos el mejor partido posible”.