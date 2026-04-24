Revellinos abre este sábado el Open de Zamora de pelota
Se jugarán dos partidos de parejas a partir de las 17.00 horas
La quinta edicíón del Open de Zamora de pelota mano comenzará esta tarde (17.00 horas) en el frontón de Revellinos con dos partidos de parejas en los que se enfrentarán primeros jugadores de ámbito autonómico y nacional aficionado. En el primer encuentro, el zamorano Andrés Nuevo jugará con Camara contra Cabrerizo I-Capellán, y a continuación, los vanarros Sarasibar-Balerdi tendrán como rivales a Cabrerizo II-Erkiaga.
El Open de Zamora que patrocina la Diputación Provincial continuará el próximo día 24 de mayo en La Hiniesta, el 7 de junio se desplazará a Fariza y el 8 de agosto será la última jornada en Pereruela.
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