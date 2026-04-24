Así llega el Caja Rural CB Zamora a final de liga en Primera FEB: El "play-off" pasa por ganar y esperar

El Caja Rural CB Zamora llega a las tres últimas jornadas de liga regular en Primera FEB con opciones de disfrutar de su "play-off" de ascenso a la máxima categoría este curso. Un hito deportivo al alcance tras la victoria intersemanal en Cartagena, pero difícil de alcanzar debido a la dura competencia por los últimos puestos que quedan por adjudicarse para esa segunda parte de la temporada.

Décimos con 17 victorias como "techo"

Ahora mismo, el Caja Rural CB Zamora ocupa la décima posición de la tabla con un balance de 14 victorias y 15 derrotas. Números que, con tres partidos por jugar, permitirían a los zamoranos atener como "techo" los 17 triunfos en liga regular. Los que ahora mismo tiene el séptimo clasificado: Flexicar Fuenlabrada.

GALERÍA | Las mejores imágenes del partido del CB Zamora contra el Melilla / Alba Prieto

El equipo de Saulo Hernández podría dar caza al conjunto madrileño, que todavía tiene que afrontar su jornada de descanso, pero nunca terminaría por superarlo en el "mano a mano". A igualdad de triunfos y con ambos conjuntos habiéndose apuntado un éxito en su enfrentamiento individual, el desempate iría a un basketaverage favorable a los de Fuenlabrada. Ni siquiera un triple empate con el octavo o noveno clasificado (Hestia Menorca y HLA Alicante) daría opción a desbancar a los capitalinos.

Dos rivales por el hito de las eliminatorias

Con ello claro, el sueño del Caja Rural CB Zamora pasa por acabar la liga en octava o novena posición en una carrera "a tres bandas" en la que parte con desventaja frente a Hestia Menorca y HLA Alicante.

Insulares y alicantinos cuentan con el mismo balance (15-14) y superan por un triunfo a un Caja Rural CB Zamora. Ninguno de los tres equipos descansa y eso tampoco ayuda a los de Saulo Hernández, que, además, tienen perdido el basketaverage particular con Hestía Menorca (1-1 y +9 para los baleares).

Un partido decisivo

Eso sí, el posible desempate con HLA Alicante está "en el aire", ya que ambos cierran la liga enfrentándose en el Ángel Nieto. Un duelo determinante en la pelea por el "play-off" que los alicantinos ganaron en la primera vuelta por 94-86.

Las opciones

Así las cosas, las opciones de "play-off" del Caja Rural CB Zamora pasan por sumar dos triunfos más que Hestia Menorca o uno más que HLA Alicante, siendo imprescindible para ello ganar en la última jornada por nueve o más puntos en dicho caso. Si no, habría que ganar los otros dos y esperar dos pinchazos de los alicantinos.

Este triunfo, consiguiendo el basketaverage, también sería vital para un hipotético triple empate entre zamoranos, baleares y alicantinos. Un escenario que, involucrando a Baloncesto Fuenlabrada, daría lugar a una cábala mucho más compleja.

Calendario zamorano

Así pues, el Caja Rural CB Zamora llega casi sin margen de error al tramo final de la liga que abrirá este domingo ante Grupo Alega Cantabria en el Ángel Nieto y que continuará en las dos siguientes jornadas frente a Alimerka Oviedo y HLA Alicante. Su obligación, si quiere alcanzar el "play-off" será ganar y esperar un "patinazo" rival.

Los partidos de Hestia Menorca y HLA Alicante

En ese sentido, el calendario no parece favorecer mucho a los zamoranos: Hestia Menorca juega contra Ourense (ya sin objetivo), Inveready Gipuzkoa y Melilla (que podría estar descendido en esa última jornada); mientras que HLA Alicante, antes de verse las caras con el Caja Rural CB Zamora, juega ante Palmer Basket (colista) y Tizona Burgos (antepenúltimo). Eso sí, ambos conjuntos se juegan la permanencia en esta liga.