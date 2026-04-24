Peñausende celebra su carrera el domingo 26

El municipio de Peñausende ya tiene todo listo para acoger una nueva edición de su tradicional carrera popular, que este año alcanza su decimoséptima edición consolidándose como una de las citas deportivas más esperadas de la zona. La prueba contará con la participación de alrededor de 200 corredores, una cifra que refleja el creciente interés por este evento, que combina deporte, convivencia y ambiente festivo. Atletas de distintas edades y niveles se darán cita en las calles del municipio para disfrutar de un recorrido que destaca por el entorno en el que se desarrolla.

Además del aspecto deportivo, la jornada contará con un atractivo añadido: tras la carrera, los participantes y asistentes podrán disfrutar de un aperitivo y una comida popular, reforzando así el espíritu de convivencia que define el evento.