Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, antes del viaje a O Couto para jugar ante el Ourense CF: "Cada jornada adquiere mayor trascendencia y son puntos difíciles de conseguir"

El Zamora CF afronta el decisivo duelo del domingo ante el Ourense CF con un estado de ánimo reforzado tras sus últimos resultados. Óscar Cano reconoce que el equipo llega “con ilusión” a este envite. Un duelo que catalogó como complicado ante un rival en "con argumentos para competir" y que obligará a los rojiblancos a un esfuerzo notable en O Couto.

La liga está que arde

Cano se mostró muy consciente de la situación liguera, una vez más. El Zamora CF está en buena dinámica, pero como recordó, "cada jornada adquiere mayor trascendencia" en la lucha por las tres plazas restantes del play-off (CD Tenerife es virtual campeón, al igual que Celta Fortuna conjunto de la zona noble). El técnico subrayó que los seis puntos logrados tras el duro golpe sufrido ante Unionistas han sido “muy difíciles de conseguir” y que el gol de Carbonell en el último encuentro ha devuelto al vestuario un impulso emocional clave para encarar la recta final.

Cano recordó que la pelea por el play-off no depende solo del Zamora CF: “Competimos muchos equipos para muy pocas plazas”. Aun así, insistió en que el equipo llega con ánimo alto y con la confianza que dan las victorias, buscando en O Couto seguir poniendo en jaque a sus rivales sumando el máximo número de puntos posible.

Un equipo capaz de competir de muchas maneras

Preguntado por el posible cambio del equipo en estas últimas jornadas, por el punto en el que ha dado un paso adelante, Cano rechazó respuestas simples y explicó que el trabajo del entrenador "consiste en proponer ideas que los jugadores puedan ejecutar". Y esa labor ha llevado al Zamora CF a ser "competitivo jugando de diferentes maneras", incluso "cuando se han perdido partidos". Y es que, el crecimiento del equipo nace semanas atrás y parte de sus futbolistas, con independencia del marcador. Para él, la lectura resultadista del fútbol —“pulgar arriba si se gana, pulgar abajo si se pierde”— distorsiona el análisis real del rendimiento.

GALERÍA | Imágenes del partido entre el Zamora CF y Unionistas de Salamanca /

El técnico defendió que el equipo ha mostrado alternativas tácticas y capacidad para adaptarse a diferentes escenarios. En el último partido, la propuesta inicial funcionó bien, pero después fue necesario “mover piezas” para buscar la victoria, aun asumiendo riesgos. Cano admitió que algunas decisiones fueron “poco coherentes”, pero recordó que el fútbol no siempre premia la lógica y que, en este caso, el resultado acompañó. Algo que espera se repita ante un Ourense muy sólido en línea defensiva y con peligro en su parcela ofensiva.

Un Ourense en gran momento y con argumentos para competir

El entrenador del Zamora CF advirtió así sobre el nivel del rival, que llega tras ganar al Lugo y rascar un empate en Valdebebas ante un Real Madrid Castilla y que llegaba de arrasar a varios rivales. Una prueba de fuerza gallega de la que Cano fue testigo, ya que observó el 1-1 en casa del filial merengue. Un encuentro del que Cano salió afirmando que el Ourense CF le dejó “sensaciones extraordinarias”, al ser capaz de contener a un rival que venía de marcar 14 goles en tres partidos. Además, fue un equipo que nunca bajó los brazos hasta lograr un punto que le sitúa fuera de puestos de descenso.

El técnico destacó de su próximo oponente la calidad del centro del campo ourensano, especialmente la figura de Carmona, la salida limpia desde atrás y el talento de Jerín. En ataque, resaltó "la movilidad y dinamismo" de Ochoa y Sergio Benito, "dos delanteros capaces de aparecer entre líneas, atacar el espacio y generar ventajas", características que llevarán a los defensores del Zamora CF a enfrentarse a un ataque bastante diferente al de los últimos encuentros.

Un Zamora versátil y preparado para distintos escenarios

Por último, Cano insistió en que el Zamora CF tiene recursos para adaptarse al partido que le toque jugar, plantee lo que plantee el rival: jugar con tres centrocampistas, con dos delanteros, con carrileros, con tres centrales o con laterales de perfiles distintos. “Cada partido es un mundo”, afirmó, dejando intuir que la clave del choque en O Cuto será elegir la mezcla adecuada para superar a un bloque que, como los rojiblancos, llega con buenos números al duelo y motivado por su compleja situación en la clasificación.