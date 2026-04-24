Natación
Natación San José Obrero firma cuatro medallas en Ferrol
Gran actuación de la expedición zamorana que alcanzó 13 finales en el "Ciudad de Ferrol"
El CD Natación San José Obrero acudió recientemente a tierras gallegas para disputar el V Trofeo Marcos-García "Ciudad de Ferrol". Un campeonato en el que la entidad zamorana participó con un total de trece nadadores (cuatro alevines, cinco infantiles y cuatro júniors) cuajando excelentes resultados.
Los zamoranos, que se vieron las caras con varios clubes de relevancia nacional, consiguieron alcanzar un total de 13 finales y subieron al podio en cuatro ocasiones con dos medalals de oro, una plata y un bronce.
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