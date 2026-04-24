Natación San José Obrero firma cuatro medallas en Ferrol

El CD Natación San José Obrero acudió recientemente a tierras gallegas para disputar el V Trofeo Marcos-García "Ciudad de Ferrol". Un campeonato en el que la entidad zamorana participó con un total de trece nadadores (cuatro alevines, cinco infantiles y cuatro júniors) cuajando excelentes resultados.

Los zamoranos, que se vieron las caras con varios clubes de relevancia nacional, consiguieron alcanzar un total de 13 finales y subieron al podio en cuatro ocasiones con dos medalals de oro, una plata y un bronce.