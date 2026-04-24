Mario Losada, jugador del Zamora CF: "Habrá que igualar la intensidad del Ourense"

Mario Losada, jugador del Zamora CF, señaló este viernes en rueda de prensa que espera un encuentro "competido e igualado" ante el Ourense CF, un rival del que destacó su espíritu competitivo y al que los jugadores rojiblancos visitan "en una buena dinámica".

Una semana normal

"Hemos entrenado con tranquilidad, como todas las semanas, preparando el partido lo mejor posible", comentaba el delantero sobre el día a día tras el triunfo ante el Atlético Osasuna "B"; una victoria que fue "una alegría bastante grande", ya que se logró "en un partido en el que fue complicado ponerse por delante".

Losada recordó que, en ese último partido, "hubo ocasiones para adelantarse y dos goles anulados en la primera mitad" que pudieron facilitar un duelo que alargó esa sensación de bloqueo rojiblanco cuando juega en el Ruta de la Plata. Un aspecto que queda aparcado este domingo, ya que es el Zamora CF quien visita a un Ourense CF cuyas sensaciones son opuestas: "ellos se sienten más cómodos en casa que fuera".

Ourense CF, muy fuerte en casa

El delantero rojiblanco aseguró que los gallegos son "un equipo que compite bien y que, por lo que ha hecho en la segunda vuelta, no merecería estar abajo". Un rival que "en casa se comporta diferente a fuera, habiendo sumado casi todos sus puntos como local", indicador de la dificultad que entrañará el duelo. Complejidad que aumenta la necesidad ourensana por sumar los tres puntos en su lucha por la permanencia.

La posible clave

De esa urgencia ourensana habló Losada, asegurando que el Zamora CF deberá "igualar en intensidad y a la hora de competir" a los locales si quiere los tres puntos. "Habrá que seguir un poco la dinámica de partidos fuera como ante Talavera y Avilés. Creo que habrá que igualar en intensidad; estando juntos, estoy seguro que las individualidades saldrán", argumentaba el delantero, señalando que el equipo está "en una buena dinámica", cosa que "también favorece en este tipo de partidos". Aun así, el ariete recalcó: "todo nace de salir enchufados, por que es un rival bastante competitivo".

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Por otra parte, Losada destacó que espera un partido complicado ante el Ourense CF, a cuyo técnico conoce personalmente. "Estoy seguro de que nos ha estudiado al milímetro y tratará de sacar partido de cualquier debilidad que haya encontrado, buscando explotar cualquier fallo que nos vea", comentó. Un conocimiento que el Zamora CF deberá superar con sus múltiples armas, diferentes estructuras en las que Losada se siente "cómodo": "a la hora de la verdad, la variación no me influye demasiado y el míster me demanda básicamente lo mismo". "Aun así, estoy preparado para cualquier cosa", zanjó.

Losada, en un buen momento

Por último, en cuanto a su nivel personal, Losada confirmó que se siente "en un buen momento", aunque sin negar que "siempre hay margen de mejora". "Yo me encuentro bien, quizá en otros momentos de mi carrera haya estado mejor, pero los jugadores siempre creemos que podemos dar más y ese es nuestro objetivo, dar en cada partido lo mejor posible", razonó, explicando que, a veces, "es cuestión de una buena dinámica" y esperando que esa dinámica "se alargue hasta el final de temporada".