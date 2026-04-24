Jornada con sensaciones agridulces para Zamora

El pádel zamorano tuvo un destacado papel durante la disputa de la octava jornada de la Liga por equipos de Castilla y León que tuvo lugar el pasado fin de semana. Un capítulo de competición en el que entraron en liza tanto Viriato Pádel Club como AB Club de Pádel, firmando los dos clubes actuaciones cuyos resultados dejaron diferente sabor de boca. Por parte de Viriato Pádel Club, la jornada se saldó con un balance dispar que volvió a poner de manifiesto la exigencia de una liga cada vez más competida.

Jornada agridulce para Viriatos Pádel Club

El conjunto de Cuarta Categoría del Viriato Pádel Club en el Grupo B, patrocinado, Centro Comercial Valderaduey, fue el encargado de abrir la senda positiva para los viriatos con una victoria solvente por 0-3 ante Tecozam en las pistas de Activa Pádel Los Llanos. Un triunfo que consolida al equipo en la zona alta del grupo y que confirma su regularidad en esta primera mitad de campeonato.

El equipo Decoraciones Argal de Viriatos Pádel Club posa para las cámaras. | CEDIDA

Muy distinta fue la suerte del equipo del Grupo A que compite también en Cuarta Categoría, Decoraciones Argal, que afrontó un fin de semana especialmente duro. Primero cayó en casa, en Zamora Pádel Indoor, por 0-3 frente a DST Group de Bembibre. Y apenas con tiempo para recuperarse, disputó el encuentro aplazado de la jornada 6, también con derrota por 0-3 ante Innova Sport de Astorga. Dos tropiezos consecutivos que obligan al equipo a reaccionar para no descolgarse en la clasificación. Por su parte, el conjunto de 2ªB, Caja Rural de Zamora, no tuvo competición al quedar aplazado su enfrentamiento.

AB Club de Pádel

En paralelo, el AB Club de Pádel afrontó un fin de semana de máxima intensidad. Una fecha que saldó con buen juego, aunque los resultados no terminaran de reflejar ese hecho al término de los diferentes enfrentamientos.

El fin de semana para el club arrancó con la doble jornada para su equipo de Tercera categoría en el Pádel Indoor ante Ponferrada. En su primer duelo, ante Las Templarias, las zamoranas cedieron por 1-2 tras un tercer set agónico que cayó del lado local. Sin embargo, el equipo reaccionó con contundencia en su segundo compromiso, imponiéndose por un rotundo 0-3 a las PA’Delante Agencia de Seguros Fernández Orive.

El equipo de Cuarta categoría del club también tuvo acción, esta vez en Zamora Pádel Indoor, donde se midió al Pádel Duero–Toyota Vía de la Plata en un derbi que no dejó lugar a dudas: 0-3 para las rivales en un encuentro dominado de principio a fin.

Una jornada, en definitiva, marcada por contrastes para los dos clubes zamoranos que tuvieron actividad dentro de la octava jorrnada de la Liga por Equipos de Castilla y León, alternando sus respectivos equipos victorias notables con derrotas que obligan a ajustar sensaciones.