Emi Vizán y Alejandro Carabias ganaron por Castilla y León

La zamorana Emilia Vizán y el vallisoletano del Vino de Toro Caja Rural Alejandro Carabias fueron los vencedore absolutos en la Carrera y Marcha del Día de Castilla y León que reunió a más de 600 participantes este jueves en el parque de La Marina de Zamora. La prueba organizada por la Fundación Valores fue una muestra más de apoyo a la Federación de Plena Inclusión Castilla y Leó n, representada en Zamora y Benavente por Intras.

Las tres primeras clasificadas. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Emi Vizán tuvo como principal rival a la veterana zamorana Ana Temprano, con la que encabezó la prueba durante la primera de las dos vueltas del circuito, aunque en la segunda mitad de la carrera consiguió una ligera ventaja que le permitió entrar en la meta en primera posición, con Temprano a escasos segundos. El podio lo completó otra zamorana, Andrea Sánchez, también a escasa distancia de las dos primeras mujeres. La participación femenina fue altísima con un porcentaje de mujeres superior al de otras carreras populares similares.

Los promotores de la carrera solidaria celebrada este jueves. | JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ

Con más ventaja entró en la meta como primero en la clasificación absoluta masculina el vallisoletano Alejandro Carabias que tuvo controlada la victoria de principio a fin. Más disputado estuvo el segundo puesto ya que el también vallisoletano Luis Enrique Castro fue el que ocupó el segundo puesto en la primera vuelta, seguido de cerca por el triatleta zamorano Alejando Montalvo que terminó superándole para entrar en la meta en la segunda posición. Destacable también fue la actuación de Pablo Nieto (Atletismo Zamora), de 11 años, que completó los 5.000 metros del recorrido en una brillante octava posición y encabezó la clasificación senior pese a ser todavía sub 14.

La jornada deportiva y solidaria finalizó con el acto de entrega de trofeos que presidió el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, aunque entre los participantes en la carrera figuró la directora general de Juventud en funciones, Estela López, que días antes había tomado parte en la Media Maratón de Zamora.

En las doce carreras que se disputaron en toda Castilla y León, el club Vino de Toro Caja Rural alcanzó tres victorias individuales.

TODAS LAS CARRERAS

AVILA

1º. Rubén Martín (C. Nerja)

1ª. Andrea González (Jacqueline)

ARANDA DE DUERO

1º. Diego Díez (Solorunners)

1ª. Begoña Usabiaga

BURGOS

1º. Andrés Pelayo (C. Castilla)

1ª. Leyre Campo (U. Burgos)

LEON

1º. Fernando Sanjosé

1ª. Sheila Vázquez

MIRANDA EBRO

1º. Guzmán Caballero (At. Salamanca)

1ª. Beatriz Ramírez

PALENCIA

1º. Juan Pajares (Corriendo por Palencia)

1ª. Alicia Diago

PONFERRADA

1º. Álvaro López (Running para todos)

1ª. Ruth Rondón (Running para todos)

SALAMANCA

1º. Álvaro Jaén (Vino Toro Caja Rural)

1ª. María José Carpio (S. Martín)

SEGOVIA

1º. Lucas de Santos (T.Lacerta)

1ª. Sara del Ser

SORIA

1º. Guillermo Hernández

1ª. Elisabeth Giaquinta (At. Soria)

VALLADOLID

1º. Juan José Buena (Vino de Toro CR)

1ª. Lucía Heras (Meridianos)

ZAMORA

1º. Alejandro Carabias (Vino Toro CR)

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1ª. Emilia Vizán