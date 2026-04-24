La Carrera del Cerco de Zamora abre su plazo de inscripción
M. L. S.
Zamora
La Carrera del Cerco de Zamora que celebrará su décima edición el domingo 17 de mayo ha abierto ya su plazo de inscripciones que podrán realizarse en la sede de AZDEM - Asociación Zamorana de Esclerosis Múltiple: Avd. Cardenal Cisneros 26, bajo, Zamora; en la caseta municipal de Santa Clara dentro de unos días y online en la página web de Smartchi.
El plazo de inscripción para las pruebas competitivas finalizará el viernes 15. Las inscripciones fuera de plazo no entrarán en competición, ni tendrán garantizada la bolsa del participante, ni optarán a premio y también se cerrará el viernes 15 de mayo pero podrán inscribirse en la caseta de Santa Clara el día antes y el mismo día de la prueba en la salida. n
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