Roberto García, campeón provincial de Recorridos de Caza

Roberto García se proclamó campeón provincial de Recorridos de Caza tras conseguir la mejor puntuación en la prueba organizada por la Delegación Zamorana en Toro el pasado sábado. En segunda posición finalizó David Calles y José Luis Martínez completó el podio de la categoría absoluta.

En la clasificación de Iniciados ocupó el primer puesto David Sotelo, especialista en modalidades de tiro olímpico, mientras David Calles fue segundo y Raúl Muñoz, tercero. Por último, Alberto Carrillo se proclamó campeón provincial Junior, Raúl de la Iglesia fue el subcampeón y Victoriano Sotelo alcanzó la medalla de bronce. Ana de la Iglesa se proclamó además campeona provincial absoluta.

El pasado domingo se disputó en el mismo escenario de Toro el Gran Premio Carril en el que participaron 162 tiradores se proclamó campeón absoluto el vallisoletano Ricardo Pardal, que sumó 95/100 además de ser el único cazador que logró el pleno de 25 platos junto al abulense Jesús Arroyo (9º) de que constaba cada manga. El también abulense Óscar López ocupó el segundo puesto con 92 y el leonés Diego de la Iglesia fue tercero, igualado a 91 con los vallisoletanos Carlos Santiago y Agustín Ortega.

El mejor zamorano fue de nuevo Roberto García Dominguez que rompió 87 platos, con una mejor tirada de 24. Fernando Pérez fue esta vez el segundo zamorano con 81, primero en la categoría B, muy cerca de Javier de La Iglesia con 80. Luis Ángel Carrillo firmó un 73 y Marcos Pascual, 65. El mejor veterano fue José Luis Martínez (81) y le siguieron Jesús Ángel Martín (75), Juan Carlos Pérez (44) y Gregorio Boria (37).

Y la victoria zamorana llegó en la categoría de Iniciados de la mano de David Almeida que firmó un 80 y Alberto Carrillo fue cuarto con 75, la misma marca que Fernando Pérez. Álvaro Sánchez terminó octavo con 72. En juior Jaime García e Iván Ramírez ocuparon los dos últimos puestos.

Las competiciones organizadas por la Delegación Zamorana de Caza continuarán el próximo 24 de mayo con la tercera edición del Campeonato de Zamora de silvestrismo que se celebrará en el campo de fútbol de Pinilla. Podrán participar jilgueros, jilgueros camperos, pardillos, verderones y sus mixtos y el plazo de inscripción puede realizarse en 695303002 (Fran) y finalizará el 17 de mayo.

Campeonato de Castilla y León

El Campeonato Autonómico de Recorridos de Caza se celebra este domingo en el complejo de prácticas cinegéticas que la Federación de Caza de Castilla y León tiene en la carretera de Ciguñuela a Robladillo, en Valladolid. Se espera una participación muy importante de deportistas, ya que la prueba es abierta a todos los tiradores. La modalidad de Recorridos de Caza, junto a la de Compak Sporting, ambas de tiro sobre platos de arcilla que simulan las trayectorias de especies cinegéticas, gozan de buena salud en participación desde hace años.

Los equipos provinciales que participan subvencionados en la cita regional se han clasificado a través de los campeonatos provinciales donde se seleccionan los mejores tiradores de la provincia. Estos tiradores, junto con los regionales de Castilla y León que participan por libre, son los que optarán a los títulos de campeón absoluto y campeones por categorías.

Emiliano Sastre y Pilar Sánchez, vicepresidente responsable de competiciones y delegada de la modalidad, junto con Jesús Hernández, Delegado Provincial de Valladolid y su equipo, y el responsable técnico Florencio Crespo, todos ellos veteranos en la realización de este tipo de eventos, están ultimando la organización de este complejo campeonato.

La prueba se realizará sobre 100 platos y comenzará a partir de las 9 h. Se desarrollará a lo largo de toda la mañana y parte de la tarde, estando prevista su finalización con la recogida de trofeos aproximadamente a las 16 h.

La Competición está subvencionada por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León y cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid y la Fundación Municipal de Deportes.

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Los clasificados para participar en el Campeonato de España por Castilla y León serán 14, repartidos por categorías, que se obtendrán a partir de su puntuación en el Campeonato Autonómico y también de la obtenida en las pruebas clasificatorias previas. El LI Campeonato de España se realizará en Antequera (Málaga), del 15 al 17 de mayo.