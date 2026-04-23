Los Gemelos de Fuentesaúco suman otro título

Los gemelos Daniel y Ricardo García Hernández han sumado un nuevo título tras conseguir con Mona de Fortes el campeonato de Castilla y León de 800 metros a cuatro mangas. La competición se celebró en Horcajo de las Torres en la pista La Picona de la localidad abulense y la galga saucana superó invicta las cuatro mangas de que consta esta competición de trapo y se clasificó por delante de Hereje y de Neko de Juanfran.

Mora es hija de un macho muy pretigioso en la modalidad del trapo como es Baltasar y de una galga campera criada por los hermanos de Fuentesaúco. Se da la curiosa circunstancia de que Mora es la vigente campeona de España pero no de Castilla y León porque en la pasada temporada tuvo problemas para entrar en los boxes en el Autonómico.

Además, se proclamaron campeones de la prueba de Castilla y León en la modalidad de Importado S. Boss de Antonio David Vallejo; Popeye de Alberto Bolaños en la final Nacional, y Picolina de Javier Puente, en la final Open.

Era la segunda carrera de la Liga de liebre mecánica de la Federación Española de Galgos, tras disputarse la de Madrid, y volvió a reunir a los mejores perros del ámbito Nacional. El Nacional continuará con las pruebas de Extremadura y Castilla la Mancha que serán puntuables para el Campeonato de España que se correrá en septiembre.

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Los gemelos García alcanzaron el pasado año el subcampeonato de España de Regates con Uva del Verdejo que se proclamaría también subcampeona de España en campo. n