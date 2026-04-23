Baloncesto / Primera FEB
El favorito de Primera FEB cae ante el farolillo rojo
Obradoiro pierde opciones de terminar primero tras salir derrotado de Burgos
M. L. S.
El partido entre el Obradoiro y el Coruña disputado el pasado día 11 se saldó con victoria (84-92) que otorgaba a los de Santiago ventaja en el primer puesto de la clasificación de Primera FEB y parecía casi definitiva dado los pocos partidos que restaban para finalizar la Liga y lo difícil que parecía que cualquiera de los dos pudiera perder hasta entonces. Pero todas las previsiones se vinieron abajo con el Coruña derrotado en su visita a Fuenlabrada (75-74) el pasado fin de semana con lo que le quedaba el camino expedito al Obradoiro para llegar al final de la liga como primer clasificado y lograr así el ascenso.
Sin embargo, el Obradoiro devolvió la iniciativa al Basket Leyma Coruña al caer derrotado este miércoles, nada menos que ante el último clasificado, un Tizona Burgos que salía de los puestos de descenso tras imponerse en la prórroga por 89-86 . De esta forma y tras la victoria conseguida este miércoles frente al Hestia Menorca, el Leyma Coruña se convierte ahora en el mejor situado para el ascenso directo con una victoria de ventaja respecto a Obradoiro y solo tres jornadas por delante ya para que termine la Liga.
Estos tres últimos partidos se presentan apasionantes ya que Obradoiro tiene que recibir en la próxima jornada a todo un Estudiantes, visitará a Cantabria y terminará contra Gipuzkoa en Fontes do Sar.
Por su parte, Coruña recibirá a Gipuzkoa, visitará al Fibwi Mallorca y descansará en la última jornada. Conviene recordar de que, en caso de que Obradoiro y Coruña finalicen igualados, el basketaverage beneficia a los de Santiago que vencieron en los dos partidos entre ambos.
La jornada de ayer deparó la victoria del Leyma Coruña por 81-72, mientras Fuenlabrada se impuso en su visita al Cantabria (80-89) y Palencia tampoco defraudó y sigue muy fuerte ganando en Ourense 90-93-. Estudiantes superó al Melilla 86-73 y Gipuzkoa se impuso en su visita al Fibwi Mallorca (63-73).
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