Emi Vizán y Alejandro Carabias ganan la carrera del Día de Castilla y León

La zamorana Emilia Vizán y el vallisoletano del Vino de Toro Caja Rural Alejandro Carabias fueron los vencedore absolutos en la Carrera y Marcha del Día de Castilla y León que reunió a más de 600 participantes este jueves en el parque de La Marina de Zamora. La prueba organizada por la Fundación Valores fue una muestra más de apoyo a la Federación de Plena Inclusión Castilla y León, representada en Zamora y Benavente por Intras.

Emi Vizán tuvo como principal rival a la veterana zamorana Ana Temprano, con la que encabezó la prueba durante la primera de las dos vueltas del circuito, aunque en la segunda mitad de la carrera consiguió una ligera ventaja que le permitió entrar en la meta en primera posición, con Temprano a escasos segundos. El podio lo completó otra zamorana, Andrea Sánchez, también a escasa distancia de las dos primeras mujeres. La participación femenina fue altísima con un porcentaje de mujeres superior al de otras carreras populares similares.

Los tres primeros corredores en la meta / José Luis Fernández

Con más ventaja entró en la meta como primero en la clasificación absoluta masculina el vallisoletano Alejandro Carabias que tuvo controlada la victoria de principio a fin. Más disputado estuvo el segundo puesto ya que el también vallisoletano Luis Enrique Castro fue el que ocupó el segundo puesto en la primera vuelta, seguido de cerca por el triatleta zamorano Alejando Montalvo que terminó superándole para entrar en la meta en la segunda posición. Destacable también fue la actuación de Pablo Nieto (Atletismo Zamora), de 11 años, que completó los 5.000 metros del recorrido en una brillante octava posición y encabezó la clasificación senior pese a ser todavía sub 14.

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La jornada deportiva y solidaria finalizó con el acto de entrega de trofeos que presidió el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Fernando Prada, aunque entre los participantes en la carrera figuró la directora general de Juventud en funciones, Estela López, que días antes había tomado parte en la Media Maratón de Zamora.