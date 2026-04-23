El doblete de Iván Romero hace soñar al Levante y complica la vida al Sevilla

Los dos goles del delantero del Levante Iván Romero, que marcó en el 37 y en el 93, sirvieron para que el Levante se impusiera este jueves al Sevilla y se hiciera con tres puntos que le dejan a solo dos de la salvación que marca el propio equipo andaluz.

El Levante, como en los últimos partidos en el Ciutat, salió con varias marchas más que su rival y a los 3 minutos se acercó al gol. Una entrada de Nemanja Gudelj sobre Iván Romero dentro del área la señaló Sánchez Martínez como penalti, pero el colegiado cambió la decisión tras la revisión a instancias del VAR. Fue el primer aviso de un conjunto ‘granota’ que se volcaría a por el gol.

El enrachado Carlos Espí tuvo la ocasión más clara a los 22 minutos, pero su disparo desde la frontal lo desvió Odisseas Vlachodimos. Quien sí superó al portero del Sevilla fue Iván Romero, que mandó a la red su disparo fortísimo ante la pasividad de la defensa sevillista. El gol llegó a los 37 minutos y asentó a un Levante que no sufrió ni un instante durante la primera parte. El único susto que se llevó fue la lesión de Kareem Tunde, que abandonó el partido justo antes del descanso.

El Sevilla tuvo cerca el empate

El Sevilla trató de cambiar su imagen en la segunda parte y en los primeros diez minutos estuvo cerca de empatar. Primero, con la incorporación de Rubén Vargas por la izquierda y después, con un disparo de Akor Adams desde la frontal. Pero sendos disparos salieron desviados de la portería de Mathew Ryan.

Tras los avisos hispalenses, el Sevilla ganó protagonismo y comenzó a dominar la posesión. Ante un contexto favorable, su entrenador, Luis García Plaza, dio entrada a Djibril Sow para controlar más el balón. Todo lo contrario buscó el técnico ‘granota’, Luís Castro, que también movió fichas para ganar músculo y velocidad en la medular con la entrada de Kervin Arriaga y Carlos Álvarez.

El centrocampista del Sevilla Joaquín Martínez "Oso" pelea un balón con el defensa alemán del Levante Jeremy Toljan. / Manuel Bruque / EFE

Quien tuvo más impacto inmediato fue Castro. Sus modificaciones reordenaron a un Levante que se plantó dos veces en el área en un minuto con Carlos Espí como protagonista, aunque el ariete no pudo superar la corrección defensiva de Andrés Castrín y tampoco dirigir su remate de cabeza posterior.

El crecimiento del Levante terminó por apagar el del Sevilla, aunque el susto llegó al Ciutat de València cuando Sánchez Martínez señaló penalti por manos de Pablo Martínez en el minuto 80. Pero como ocurrió en la primera parte, el colegiado anuló la pena máxima ya que el despeje fue del propio capitán ‘granota’.

Ya en los últimos minutos, el Sevilla se volcó a por el empate con más corazón que cabeza y el Levante lo aprovechó en cuanto pudo. Arriaga, que tiró de potencia y velocidad, superó a la zaga sevillista y se plantó ante Vlachodimos. El hondureño le cedió el gol en bandeja a Romero, que marcó a placer para firmar un doblete que deja al Levante a solo dos puntos de una salvación que marca el propio Sevilla.

Ficha técnica:

2. Levante: Ryan; Toljan, De la Fuente, Moreno, Sánchez; Olasagasti (Álvarez, min.62), Martínez, Raghouber (Arriaga, min.62); Tunde (García, min.40), Espí (Eyong, min.84), Romero.

0. Sevilla: Vlachodimos; Juanlu (Carmona, min.64), Castrín, Gudelj (Peque, min.71), Salas, Oso; Romero (Sánchez, min.71), Agoumé, Bueno (Sow, min.64), Vargas (Ejuke, min.83); Adams.

Goles: 1-0, m.37: Romero. 2-0, m.93: Romero.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (comité murciano). Amonestó a Oriol Rey (min.22) y Raghouber (min.58) y a Romero (min.90) por parte del Levante y a Adams (min. 10), Agoumé (min.59) y Sow (min.77) por parte del Sevilla.

Incidencias: partido correspondiente a la trigésimo tercera jornada de LaLiga EA Sports que enfrentó al Levante y al Sevilla en el estadio Ciutat de València ante 20.210 espectadores.