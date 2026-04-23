David Pajares, portero del BM Caja Rural Zamora: "Jugarnos algo nos viene bien para la fase de ascenso"

David Pajares, portero del BM Caja Rural Zamora, apuntó este jueves antes del cierre de liga en el grupo B de Primera Nacional que "es bueno llegar a la última jornada jugándose cosas", ya que -en su opinión- eso permitirá a los "Guerreros de Viriato" mantener la tensión de cara a la futura fase de ascenso.

Un último triunfo muy positivo

"El último partido en casa nos ha venido bien", comentó el guardameta sobre la victoria ante BM Sanse que permite a los hombres de Félix Mojón entrar líderes a la última fecha del curso regular. "Ha sido positivo porque, además, se hizo un buen partido y creo que nos lo merecíamos por el trabajo realizado hasta entonces", comentó Pajares, afirmando que también "la afición merecía una alegría después de todos los partidos que han estado apoyando desde la grada en casa".

Jugarse algo es positivo

Según el zamorano, el grupo ha salido "con el ánimo muy mejorado" tras ganar a BM Sanse y dejar atrás la derrota ante BM Torrelavega "B" que obliga al BM Caja Rural Zamora a puntuar este sábado para ser campeón. "Llegamos al último partido jugándonos cosas y, en parte, creo que eso nos viene bien. Creo que es positivo para no perder la tensión de cara a la fase de ascenso y seguir preparando esa competición y todos los partidos que tenemos por delante", aseguraba Pajares, afirmando que no es fácil poner la vista en dos objetivos a la vez.

Centrados en el día a día

"A veces es difícil, quieres pensar mucho más allá, pero sabes que lo mejor es ir día a día", comentaba el portero sobre cómo ordenar la cabeza con la fase de ascenso tan cerca, señalando que cada jugador trata de "acudir a todos los entrenamientos a darlo todo y no pensar más allá; jugar los partidos al máximo. Esa es la mejor forma de preparar la fase".

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Pinto, peligroso en ataque

En cuanto al último encuentro, frente a BM Pinto, Pajares señaló que aguarda un partido difícil contra un rival que se asemeja más a su vecino BM Sanse que a BM Torrelavega "B". "Pinto es un conjunto que tiene en la defensa su mayor flaqueza, pero que ataque muy bien", comentaba sobre el último adversario liguero, señalando que "en esta liga no te puedes despistar, y más fuera de casa; cualquiera te puede ganar y puede jugar un buen partido". Motivo pro el que BM Caja Rural Zamora no puede "ir confiado".

A nivel personal, contento

Por último, Pajares destacó encontrarse "muy contento" a nivel personal en el conjunto pistacho. Un grupo en el que ha ido tomando protagonismo, incluso en la decisiva recta final de temporada. "Estoy muy contento y es cierto que estoy pudiendo disputar más minutos en este tramo final. Creo que estoy entrenando a buen nivel y solo pienso en mantener sensaciones de cara a la fase de ascenso. Espero poder dar lo mejor de mí de aquí a final de temporada", concluyó.