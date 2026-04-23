El CB Zamora gana y vuelve a soñar con el play off

El CB Zamora ha recobrado la esperanza de jugar por primera vez el play off de ascenso a ACB tras conseguir ayer una meritoria victoria basada en un gran trabajo defensivo durante la segunda parte en la que frenaron al Cartagena y terminaron imponiéndose por 64-78. El equipo de Saulo Hernández se sitúa a dos victorias del Hestia Menorca que perdió ayer en Coruña, cuando quedan tres jornadas para finalizar la liga regular y alcanzar en la tabla al equipo balear.

El Caja Rural Zamora recuperó su mejor sonrisa tras el tropiezo en Melilla con una victoria de oficio pero no fue un camino de rosas para los de Saulo Hernández, que sufrieron para encontrar su ritmo durante una primera mitad gris y falta de acierto. Sin embargo, el paso por los vestuarios transformó por completo al CBZ, que exhibió su versión más sólida y coral tras la reanudación. Con una defensa asfixiante y mayor fluidez ofensiva, los zamoranos dieron un golpe sobre la mesa para demostrar que el bache fue solo un espejismo. Esta reacción no solo suma dos puntos vitales, sino que refuerza la moral de un bloque que se niega a renunciar al sueño del ascenso.

El encuentro arrancó con un Caja Rural CB Zamora muy enchufado, logrando un esperanzador parcial de 0-4 gracias a la potencia de Van Zegeren. Sin embargo, la alegría duró poco, ya que la intensidad defensiva del Cartagena empezó a colapsar las líneas ofensivas visitantes. Un triple de Harguindey devolvió el golpe y puso a los locales por delante por primera vez (8-6), una ventaja que Faverani se encargó de ampliar hasta el 10-6. Aunque Lo y Van Zegeren intentaron enfriar el ambiente igualando la contienda, el Cartagena volvió a la carga con un parcial de 4-0(14-10). Un triple de Rogers dio aire a los zamoranos (14-13), pero la falta de continuidad en el juego visitante permitió a los de Roberto Blanco encadenar cinco puntos seguidos. Con 20-13 en el luminoso, Saulo Hernández se vio obligado a detener el crono, cerrándose el primer asalto con un 21-14 que reflejaba la superioridad coral del equipo cartagenero.

La reanudación no trajo buenas noticias para el conjunto zamorano, que vio cómo la brecha se estiraba hasta los once puntos (25-14) en apenas un minuto. Fue entonces cuando emergió la figura de Roberts. El americano, con una racha de cinco puntos consecutivos, dio oxígeno a los suyos y, secundado por Thrastarson, apretaron el marcador hasta un prometedor 27-23. No obstante, la irregularidad volvió a ser el talón de Aquiles del Zamora. El Cartagena aprovechó cada imprecisión para castigar con un parcial demoledor de 7-0, situando un crítico 34-23 que forzó un nuevo tiempo muerto de Hernández. En el tramo final, el escolta Josep Peris asumió los galones locales para mantener las distancias, mientras que Roberts, el más incisivo de los visitantes, cerró el periodo con una canasta que dejaba el electrónico en 40-32. Pese a la mejoría ofensiva del Zamora en este cuarto, el Cartagena se marchó a vestuarios con el control emocional y táctico del partido.

El tercer cuarto arrancó con el Caja Rural CB Zamora dispuesto a recortar distancias. Un triple de Peris situó a los de Saulo Hernández a solo cinco puntos, aunque la respuesta de Svejcar no se hizo esperar (43-35). Tras una fase de imprecisiones por ambos bandos, un parcial de 0-4 puso el electrónico en un apretado 43-39, obligando a Roberto Blanco a parar el crono para reorganizar a un equipo local que empezaba a perder el rumbo ofensivo. La resistencia del Cartagena se vio amenazada por el dominio de Roberts y Van Zegeren, quienes mantuvieron el pulso anotador hasta que Lo logró igualar la contienda (49-49). Aunque Faverani intentó frenar la inercia castellana, el periodo se convirtió en un vibrante intercambio de golpes que parecía no tener dueño. Sin embargo, en el último suspiro, un triple estratosférico de Peris sobre la bocina dio la vuelta al marcador (53-56), otorgando al Zamora una inyección de moral clave para el desenlace.

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En el último asalto, el conjunto visitante puso una marcha más. Van Zegeren y un triple de Round estiraron la renta hasta los siete puntos, marcando el inicio del mejor momento para los de Saulo Hernández. Mientras los cartageneros se colapsaban ante la presión, Rogers elevaba la diferencia a la decena (54-64), provocando un nuevo tiempo muerto de un desesperado Blanco. Los nervios hicieron mella en los locales, permitiendo que un triple de Naspler disparara la ventaja hasta los 15 puntos (56-71). Pese a un tímido intento de reacción local que redujo la brecha (60-71), el técnico zamorano enfrió el encuentro con un tiempo muerto estratégico. Peris volvió a castigar desde el perímetro y Van Zegeren terminó de sentenciar bajo los aros estableciendo la máxima diferencia del choque (60-76). Sin margen para la sorpresa, el Caja Rural Zamora selló su triunfo por 64-78, cimentado en una segunda mitad de una solidez incontestable. n