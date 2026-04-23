La Carrera de Castilla y León, hoy en La Marina

La Carrera y Marcha Día de Castilla y León tendrá su salida y llegada esta mañana en la plaza de La Marina de Zamora a las 11.00 horas. Se trata de una prueba organizada por la Junta de Castilla y León con un recorrido de unos 5 kilómetros (dos vueltas al circuito). Cinco minutos más tardes tomarán la salida los participantes en la marcha que darán una vuelta al recorrido.

Ambas pruebas serán a beneficio de Asprosub Zamora y Asprosub Benavente (Plena Inclusión Castilla y León). La recogida de dorsales podrá realizarse esta mañana de 9:45 a 10:45 horas en las carpas habilitadas en la zona de salida. En el momento de recoger el dorsal y el material, los participantes deberán presentar el DNI o documento acreditativo, sólo se entregará al atleta inscrito.

La organización ha establecido como categorías, las Senior y Veteranos de A a G. Habrá premios para los tres primeros y primeras de la clasificación general y al primero o primera de cada categoría.

El control de salida será a las 10:55 horas y la entrega de premios, a las 12:15horas.

La atleta Cristina Vaquero Matías del club Zamora Corre consiguió la segunda posición en la categoría Máster 50 en el Trail del Contrabando de Café celebrado en la localidad portuguesa de Paradela. Un numeroso grupos de corredores del Zamora Corre participó en la 41ª Edición de la Media Maratón de Zamora, en la que se incluía también la prueba de 10k. En la distancia de media maratón, la toresana Lara de Castro Casares lograba la segunda posición absoluta, acompañada en el podio por Laura González Zorita como tercera clasificada. También subía al pódium Elena Barbero Haedo con primera senior. En la prueba de 10k, la atleta Fina Hernández Sánchez terminó tercera en MF60.

El zamorano Cess Serrano, del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero, logró una notable marca de 1h6´5 en el "VII Duatlón Grupo Andrés de Salamanca" disputado en los alrededores del puente romano y el río Tormes de la capital salmantina sobre 5 kilómetros de carrera, 20 kilómetros de bicicleta y un final de 2,5 kilómetros.

Varios miembros del Construcciones Martín Peña-Triatlón Duero participaron en la 41 Media Maratón y 10K de Zamora. En la prueba reina de los 21,097 kilómetros, los más destacados fueron Alejandro Montalvo quién lograba una excelente séptima plaza de la general (1h 18´24) y Sandra María Felipe (1h 51´06). En los 10 kilómetros, Ángel Brioso conseguía la primera posición en su categoría M-60 mientras que Ana Fadón lograba una meritoria octava posición en su franja de edad.

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