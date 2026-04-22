La Vuelta Ciclista a Zamora 2026 es una realidad: cuatro etapas y los mejores equipos

La Vuelta Ciclista a Zamora 2026 es una realidad que permitirá que la “serpiente multicolor” recorra un año más las carreteras de la provincia, cumpliendo con una de las citas estivales más esperadas. Este miércoles se han dado las primeras pinceladas de una competición que volverá a estar compuesta por 4 etapas y que se desarrollarán del 16 al 19 de julio, de jueves a domingo. Así lo ha confirmado el presidente de la Diputación Provincial, Javier Faúndez, quien calificó esta edición como la de la “normalidad” después de que el pasado año tuvieran que improvisar a última hora dados los problemas del anterior club organizador, aunque sí subrayó que a pesar de todo el resultado fue “sobresaliente”.

En esta ocasión, tras las buenas sensaciones, vuelven a confiar en el Club Cadalsa para asegurar la continuidad de un evento que va más allá del deporte y es que permite dar visibilidad a la provincia y supone una buena inyección económica y un gran respaldo para los negocios de hostelería y restauración. La Diputación aportará al presupuesto global 62.000 euros, un importe al que se sumará el pactado con Caja Rural, ayuntamientos colaboradores y patrocinadores.

En el acto estuvieron y tomaron la palabra los regidores de Toro, Carlos Rodríguez; Benavente, Beatriz Asensio, y Villalpando, José Emiliano de la Puente, que pusieron en cómo esta Vuelta Ciclista permite dar a conocer sus territorios y el rico patrimonio con el que cuenta. Por su parte, desde Caja Rural, Narciso Prieto, insistió en la importancia de esta carrera por “todo lo que representa” y cómo siempre se convierte en una fiesta en los municipios protagonistas.

Etapas

Respecto a las etapas con las que contará esta edición, todo arrancará el jueves 16 de julio con la primera de las jornadas con salida en Toro y meta en Fermoselle. El segundo día, todos los equipos participantes se trasladarán a Benavente, que volverá a acoger una contrarreloj individual, aunque por el momento no dieron detalles de las zonas que recorrerán los ciclistas. El tercer día, con la clasificación ya definida, partirán de El Puente de Sanabria hacia Villalpando, que en esta ocasión será meta, para acabar con una etapa con salida y fin en Lubián donde todo se decidirá y de dónde saldrá el ganador final.

Desde Cadalsa explicaron que se contará con los mejore equipos de España Élite y Sub-23, e insistieron en que se trata de una carrera que siempre es del gusto de los ciclistas. Como anécdota, además, apuntaron que el ganador del pasado año, Adrián Benito, ha pasado esta temporada al ciclismo profesional, en el equipo de Alberto Contador, lo que demuestra el gran trampolín que es esta Vuelta Ciclista a Zamora.