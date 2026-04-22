Fútbol | Liga Provincial
El Villaralbo B celebra el título de campeón provincial por todo lo alto
El equipo de Loren se impuso 2-1 al Santa Croya
L. F.
El Villaralbo B consiguió el triunfo una jornada festiva para los azulones, en la que se impusieron por la mínima a un combativo Santa Croya. Con un gol tempranero de Marcos B. se adelantaban los de Loren para comenzar a dominar estos primeros 45 minutos, en los que los locales fueron superiores pero no fueron capaces de transformar en gol las claras ocasiones de gol de las que gozaron Marco, Fer A. y Marcos B., antes del paso por vestuarios al que se llegó con todo por decidir. Tras la reanudación, los locales comenzaron dominando esta segunda mitad. José ampliaba la ventaja batiendo a Mario en su salida. Con el paso de los minutos, Santa Croya acortó distancias de penalti pero el filial azulón aguantó el 2-1.
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