El salvamento de Benavente triunfa en el "Spanish Open"

Los socorristas de Castilla y León, con brillante participación benaventana, se posicionan en lo más alto del XIV Spanish Open y Campeonato de España de Primavera Juvenil, Júnior y Absoluto de Salvamento y Socorrismo, donde se reunieron un total de 504 deportistas de 53 clubes y tres países en la Piscina Olímpica Municipal de Castellón de la Plana (Castellón), durante los días 17, 18 y 19 de abril.

Durante la cita internacional, los deportistas de la Comunidad firmaron una actuación sobresaliente al conquistar un total de 43 medallas (18 de oro, 11 de plata y 14 de bronce), además de establecer 2 récords de Europa, 11 de España y 30 autonómicos. Entre los éxitos del CSS Benavente está Diego Palazuelo Tola, que consiguió tres bronces en 50 metros remolque de maniquí, 200 metros supersocorrista y 100 metros combinada en categoría juvenil.

Además, Guillermo Revilla Llamas fue oro en 200 metros supersocorrista júnior, mientras que Paula Martínez González se colgó la plata en juvenil. Por su parte, el benaventano Diego Corcoba Gil (C.D. SOS La Bañeza) logró el bronce en 100 metros remolque de maniquí con aletas en categoría absoluta, resultado que le permitió batir el récord de Castilla y León con un tiempo de 00:46:53 en eliminatorias, mejorado posteriormente en la final hasta 00:46:49.