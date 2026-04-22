Obradoiro, a un paso de conseguir el ascenso directo

La victoria lograda por el Obradoiro ante Coruña en la semana pasada ha permitido a los de Santiago situarse muy cerca del ascenso directo aunque para ello no pueden cometer ningún error en las cuatro jornadas de liga que restan. Diego Epifanio, entrenador del Monbus Obradoiro, advirtió este lunes de que el colista Tizona Burgos, al que visitan mañana, tiene más calidad en su plantilla de la que refleja la clasificación. "Estoy intentando hacerles ver a los chicos que es el partido más difícil que tenemos, no solo de aquí al final, sino el partido más difícil que hemos tenido en todo el año. Vamos a un campo que es muy difícil, a un campo donde ahora mismo ese equipo está último por los resultados que se dieron ayer, con un roster que creo que está bastante bien, con unos logaritmos numéricos que no dicen que tendrían que estar últimos", expuso. En este sentido, señaló que su próximo rival es "el quinto equipo en rebote ofensivo", además de un bloque que juega "a mucho ritmo, que tácticamente está muy bien preparado, que tiene muchas alternativas y que encima se está jugando muchísimo".

"Para nosotros y para ellos es un partido muy importante, por eso es muy importante tener el foco en este partido. Es verdad que, al final de los partidos, no están teniendo esa fortuna o ese acierto, pero es un equipo que siempre te crea muchas dificultades. Está jugando muy bien las primeras partes y con la incorporación de Czerapowicz y Nugu ha mejorado en registros", subrayó.

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En rueda de prensa, Epifanio cree que el Tizona Burgos puede jugar "con menos presión" por enfrentarse al líder de la categoría, y puso como ejemplo lo que le sucedió a su exequipo, el Básquet Coruña, en la recta final de la pasada temporada. "Cuando estás abajo y llegan finales, es mucho más fácil jugar contra los equipos de arriba. Por ejemplo, nosotros el año pasado ganamos al Barça en nuestra casa y perdimos muchos otros partidos", recordó el preparador burgalés. n