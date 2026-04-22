Excesivo castigo para el CD Benavente B Villalpando ante Fresno en la Liga Provincial

El Fresno de la Ribera se impuso al Benavente B-Villalpando (4-1) en un partido de la Provincial que arrancó con dominio visitante, pero sin llegar a materializar las ocasiones de gol hasta que en el minuto 38 se adelantaron en un contraataque. En la segunda parte todo cambió con un penalti a favor de los locales muy protestado, y expulsión de Víctor. Con el 1-1 y en superioridad, el Fresno fue ampliando el tanteo, beneficiándose también de la falta de cambios en el banquillo del Benavente B, que no mereció tanto castigo.