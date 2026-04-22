El Chelsea es una trituradora: despide a Rosenior después de tres meses y medio como entrenador

Liam Rosenior firmó un contrato de seis temporadas y media con el Chelsea, pero apenas ha cumplido tres meses y medio. El volcánico club de Stamford Bridge ha anunciado este miércoles el despido del entrenador inglés después de cinco derrotas consecutivas en las que el equipo no ha marcado ni un solo gol. La última, este martes contra el Brighton & Hove Albion. Con ella formalizaba la peor racha del equipo londinense en los últimos 14 años.

Las derrotas contra Newcastle (0-1), Everton (3-0), Manchester City (0-3), Manchester United (0-1) y Brighton (3-0) han complicado la clasificación del Chelsea para la próxima Champions, objetivo de mínimos que le había planteado la entidad cuando despachó el 1 de enero a Enzo Maresca por discrepancias. Ahora se encuentra en séptima posición a siete puntos de la quinta plaza. El domingo disputa la semifinal de la FA Cup ante el Leeds United, el único título al que puede aspirar.

Liam Rosenior, junto a Delap y Garnacho, en un partido del Chelsea. / ANDY RAIN / EFE

"Esta no ha sido una decisión que el club haya tomado a la ligera. Sin embargo, los resultados y el rendimiento recientes no han estado a la altura de las expectativas, y aún queda mucho por jugar esta temporada. Todos en el Chelsea FC le deseamos a Liam mucho éxito en el futuro", reza el comunicado. Calum McFarlane, que ya dirigió al equipo en el periodo entre el despido de Maresca y el fichaje de Rosenior, se hará cargo del equipo como entrenador interino hasta el final de la temporada.

Buen inicio

Rosenior, que procedió del Estrasburgo, ha sido el quinto técnico del Chelsea desde que el consorcio BlueCo compró el club en 2022. Thomas Tuchel, Graham Potter, Mauricio Pochettino y Enzo Maresca no llegaron a completar dos temporadas seguidas, además de los interinos Bruno Saltor y Frank Lampard, que estuvieron poco tiempo en el banquillo. Una trituradora.

Pese a que empezó con buen pie, con cuatro triunfos en sus cuatro primeros partidos de Premier League, Rosenior, de 41 años, solo ha sumado un triunfo en los últimos siete encuentros. El pasado fin de semana, cientos de aficionados del Chelsea se congregaron en los alrededores de Stamford Bridge para protestar contra la propiedad actual del club y la inestabilidad que reina en la institución.