El CB Zamora vuelve a meterse en la lucha por el play off

El CB Zamora ha recobrado la esperanza de jugar por primera vez el play off de ascenso a ACB tras conseguir ayer una meritoria victoria basada en un gran trabajo defensivo durante la segunda parte en la que frenaron al Cartagena y terminaron imponiéndose por 64-78.

Ya desde los primeros minutos el partido estuvo muy igualado aunque el CB Zamora llevó la iniciativa en un principio con un 2-6. El marcador se igualó con una canasta de Omar Lo que ponía el 10-10, confirmando la recuperación de los locales que comenzaron a tomar la iniciativa repondiento a un triple de Roberts con otras dos canastas de tres puntos que pusieron el 20-13 que se transformó en 21-14 para cerrar el primer cuarto.

Roberts volvió a meter al CBZ en la lucha con un 3+2 (25-29) y los de Saulo Hernández llegaron a acercarse a cuatro puntos, pero un parcial de 7-0 del Cartagena le permitió alejarse a 40-30.

El CB Zamora mejoró bastante tras el descanso e inició el tercer cuarto con un triple de Peris para oner el 40-35. Álvaro Martínez entró de lleno en el partido y con dos canastas seguidas puso el 46-43 que confirmaba la reacción zamorana. Y los últimos minutos del tercer cuarto se cumplieron con sucesivos emptes a 49, 51 y 5-3.

El CB Zamora le había tomado la medida a su rival y en el tramo final se escapó a un magnífico 54-61 en los primeros tres minutos. Solo pudieron recortar un punto su desventaja los cartagineses, y el CB Zamora se escapó a diez puntos con un triple de Rogerts en el minuto 34. Pidieron un tiempo muerto los locales, pero Rogerts anotó dos tiros libres más.

El encuentro entró en los últimos cinco minutos con el CBZ distanciado a 14 puntos, una ventaja que parecía suficiente para alcanzar la victoria si no ocurría nada raro. Y lo que pasó fue que Toni Naspler acertó con un triple y puso el 56-71.

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Pareció reaccionar de nuevo el Cartagena que se acercó a 60-71 y Saulo Hernández pidió un tiempo muerto para darle oxígeno a sus jugadores, ya muy desgastados físicamente. Al Cartagena le pesaba la responsabilidad en el lanzamiento y veía como el marcador se le disparaba de nuevo con 60-74 tras un triple que fue definitivo de Josep Peris a solo tres minutos para el final. Y los últimos compases del encuentro fueron un mero intercambio de canastas hasta el definitivo 64-78.