El CB Zamora, ante su última oportunidad de ir al play-off

Casi sin tiempo de descanso, y sin pasar por casa, el Caja Rural CB Zamora tiene un nuevo compromiso. Tres días después de perder en Melilla, la plantilla de Saulo Hernández juega en Cartagena (hoy, 20.30 horas) en lo que consideran "una nueva oportunidad de conseguir seguir enganchados a la posibilidad de estar en play-off, pero sabiendo la dificultad que tiene el jugar contra equipos que se están peleando por no descender y rivales que se han reforzado notablemente desde la versión que vimos en la primera vuelta".

Así lo comentó Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Caja Rural, quien explicó que su equipo está "bien" aunque todos son conscientes de que "no fue nuestro mejor partido en Melilla". "No obstante, sí creo que fue un muy buen partido en las circunstancias en las que viajábamos, perdimos en la prórroga contra un equipo que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y que tiene muy buen nivel ahora mismo". Hoy miércoles, contra Cartagena, la idea que tienen en el cuerpo técnico es seguir en la misma línea e "intentar marcar nuestro ritmo de partido y parar a sus jugadores más importantes" de los que destacó el talento en ataque augurando que "nos van a poner difícil".

En cuanto a la estadística, los números de la temporada siguen favorecen al Caja Rural CB Zamora. El conjunto zamorano promedia 83,9 puntos por partido frente a los 73,9 del Cartage, y la diferencia en valoración global media es aún más pronunciada —83,9 por 70,3—. Donde el Cartagena tiene ventaja es en el rebote ofensivo, con una media de 7,8 frente a los 10,2 del Zamora, aunque en el defensivo los zamoranos también dominan con 23,5 por 22,3. En términos de anotación y rendimiento colectivo, la superioridad del Zamora es evidente, pero esos datos no garantizan nada en una pista donde el rival se juega la permanencia.

Por su parte, el Grupo Caesa Seguros FC Cartagena Club Baloncesto, también sin tiempo de asimilar su importante victoria del domingo por 77-80 en la pista del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, jugará este miércoles en casa sabiendo que "el objetivo de la permanencia está ahí", como dijo su técnico, Roberto Blanco.

El choque, de la trigésimo primera jornada del campeonato -quedan esta y tres más para que concluya-, comenzará a las ocho y media de la tarde en el Palacio de los Deportes de Cartagena y el conjunto blanquinegro lo afrontará siendo el decimocuarto en la tabla, el cuarto por la cola, ahora con ocho victorias y 20 derrotas.

El cuadro de la ciudad portuaria, que truncó una racha negativa de tres derrotas seguidas, tiene por detrás al Melilla Ciudad del Deporte y al Palmer Basket Mallorca Palma, ambos con un bagaje de 7-21; y al Grupo Ureta Tizona Burgos, colista con un 6-22.

Por delante aún aparece en la tabla su rival de este domingo con un triunfo más que los cartageneros, nueve, pero habiendo perdido sus diez últimos compromisos, por lo que sigue su caída en picado. Los dos últimos clasificados son los que descenderán a Segunda FEB. El CB Zamora es el décimo clasificado con 13 partidos saldados con victoria y 15 con derrota. En la primera vuelta el Caesa cayó por 90-71 en el Ángel Nieto el 22 de noviembre de 2025.

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Roberto Blanco, quien dio mucho valor a la victoria obtenida en el polideportivo de Son Moix, en la capital balear, se mostró convencido de alcanzar lo que andan persiguiendo. "En Palma logramos una victoria de necesidad para nosotros en un partido que era a vida o muerte a pesar de ser el peor partido jugado desde que llegué en cuanto a ejecución de lo planificado, pero la intensidad nos dio el triunfo", manifestó para a continuación mostrar determinación en lo que buscan: "El objetivo lo tenemos ahí y lo vamos a conseguir". n