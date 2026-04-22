Ajedrez
Álvarez Calzadilla se lleva la victoria en el Open Los Pendones
M. L. S.
El maestro internacional cubano (2.427) José Avelino Álvarez Calzadilla se proclamó campeón del Open de Ajedrez Los Pendones que se disputó en la localidad de Fariza organizado por el CD Ajedrez Zamora.
Álvarez Calzadilla es uno de los mejores jugadores cubanos en la actualidad y compartió el podio en el torneo sayagués con la salmantina Lucía Sánchez Elena (1939) y el internacional español y campeón absoluto de Castilla y León Gumersindo Fernández García (2131) en un torneo disputado bajo el sistema suizo 7 rondas a ritmo 10+3. El evento tuvo lugar en la Plaza de la Iglesia, organizado por Alojamiento La Rueca y el Club Deportivo de Ajedrez de Zamora, con el patrocinio del Ayuntamiento de Fariza (premios en metálico) y de Caja Rural Zamora (trofeos).
Después del torneo en el que participaron 39 jugadores, se celebró una comida de fraternidad, y al finalizar se realizó un paseo guiado por la ruta de Los Molinos por los alrededores de Fariza. n
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