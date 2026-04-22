Así es la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Zamora para clubes deportivos: más de 1,3 millones a repartir

La Diputación Provincial de Zamora ya ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos, que sumarán un global superior a 1,3 millones de euros.

Hay varias líneas de ayuda, la primera por un importe de 360.000 euros destinada a los clubes de "segundo nivel": Atlético Benavente, CD Benavente, Bovedana, CD Villaralbo, Moraleja CF, Doney, River Zamora y Amigos del Duero.

Además, hay un apartado específico con aquellos clubes que tienen convenio propio con la Institución como son Zamora CF, CB Zamora, Zamarat y BM Zamora, que se repartirán 605.000 euros.

El resto de clubes federados tienen convocatoria especifica por valor de 234.000 euros y está pendiente de salir otra línea para estos mismos beneficiaros por 150.000 euros para equipaciones.

Las actividades deportivas a subvencionar deberán realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 y las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

La justificación de la subvención ascenderá, como mínimo, al importe de la cuantía concedida y se efectuará hasta el 31 de octubre de 2026.