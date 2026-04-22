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Así es la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Zamora para clubes deportivos: más de 1,3 millones a repartir

Las actividades deportivas a subvencionar deberán realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez y la diputada, Amaranta Ratón. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez y la diputada, Amaranta Ratón. | JOSE LUIS FERNÁNDEZ

P. F.

La Diputación Provincial de Zamora ya ha aprobado las bases reguladoras de la convocatoria de subvenciones a clubes deportivos, que sumarán un global superior a 1,3 millones de euros.

Hay varias líneas de ayuda, la primera por un importe de 360.000 euros destinada a los clubes de "segundo nivel": Atlético Benavente, CD Benavente, Bovedana, CD Villaralbo, Moraleja CF, Doney, River Zamora y Amigos del Duero.

Además, hay un apartado específico con aquellos clubes que tienen convenio propio con la Institución como son Zamora CF, CB Zamora, Zamarat y BM Zamora, que se repartirán 605.000 euros.

El resto de clubes federados tienen convocatoria especifica por valor de 234.000 euros y está pendiente de salir otra línea para estos mismos beneficiaros por 150.000 euros para equipaciones.

Las actividades deportivas a subvencionar deberán realizarse en el periodo comprendido entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026 y las solicitudes deberán presentarse en el plazo de 15 días hábiles, contado a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora.

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La justificación de la subvención ascenderá, como mínimo, al importe de la cuantía concedida y se efectuará hasta el 31 de octubre de 2026.

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