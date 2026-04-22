El 12 Frailes BM Zamora ya conoce a sus rivales para la fase nacional del Campeonato de España de clubes de Balonmano

Los mejores equipos nacionales de la categoría Infantil Masculina, entre los que se encuentra el 12 Frailes BM Zamora, se verán las caras los días 7, 8, 9 y 10 de mayo de 2026 en la Segunda Fase o Fase Zonal del Campeonato de España 2025/2026, en la que se enfrentarán por el pase a la Fase Final.

La competición está formada por 34 equipos divididos en siete sectores de cuatro conjuntos y uno de seis, y solo el ganador de cada grupo conseguirá el billete a la siguiente fase.

El calendario de competición presenta dos formatos diferenciados en función del número de equipos participantes en cada sector, garantizando en ambos casos una estructura equilibrada y competitiva.

En el sector de cuatro equipos, el sistema se organiza en formato de liguilla a una sola vuelta, donde todos los conjuntos se enfrentan entre sí a lo largo de tres jornadas consecutivas. Este formato permite que cada equipo juegue tres partidos, determinando la clasificación final en función de los resultados obtenidos, tal y como indicaron desde la Federación Española de Balonmano.

Cuadro del 12 Frailes / Cedida

Por su parte, el sector de seis equipos se divide en dos grupos (Grupo I y Grupo II), cada uno compuesto por tres equipos. En esta fase inicial, también se sigue un sistema de liguilla a una vuelta dentro de cada grupo. Tras esta fase de grupos, el 10 de mayo se disputará la jornada final, en la que se cruzarán los equipos según su clasificación en cada grupo: el primer clasificado del Grupo I se enfrentará al primero del Grupo II, los segundos clasificados jugarán entre sí, y lo mismo ocurrirá con los terceros. Este sistema permite establecer una clasificación definitiva más precisa, enfrentando a equipos de nivel similar en la última jornada, apuntaron desde las RFEBM.

El BM Zamora 12 Frailes ha quedado encuadrado en el Sector A, que se jugará en O Rosal (Pontevedra) y tendrá como rivales a Valinox Novás, UB Ciutel y Anaitasuna A.

La Fase Final enfrentará a los 8 mejores equipos de la categoría entre el 20 y el 24 de mayo. La distribución de los equipos para esta Fase Final se realizará mediante un sorteo que se celebrará el día 11 de mayo de 2026 a las 17:15h en la sede de la Real Federación Española de Balonmano.