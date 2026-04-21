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Baloncesto | Primera FEB

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora: "Es otra oportunidad de seguir enganchados al play-off"

El equipo juega este miércoles en casa de un Cartagena que "nos nos lo va a poner fácil"

Saulo Hernández

Saulo Hernández / LOZ

Paz Fernández

Paz Fernández

Casi sin tiempo de descanso, y sin pasar por casa, el Caja Rural CB Zamora tiene un nuevo compromiso. Tres días después de perder en Melilla, la plantilla de Saulo Hernández juega en Cartagena (miércoles, 20.30 horas) en lo que consideran “una nueva oportunidad de conseguir seguir enganchados a la posibilidad de estar en play-off, pero sabiendo la dificultad que tiene el jugar contra equipos que se están peleando por no descender y rivales que se han reforzado notablemente desde el la versión que vimos en la primera vuelta”.

Así lo comentó Saulo Hernández quien explicó que su equipo está “bien” aunque todos son conscientes de que “no fue nuestro mejor partido en Melilla”. “No obstante, sí creo que fue un muy buen partido en las circunstancias en las que viajábamos, perdimos en la prórroga contra un equipo que ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos y que tiene muy buen nivel ahora mismo”.

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Ahora, contra Cartagena, la idea que tienen en el cuerpo técnico es seguir en la misma línea e “intentar marcar nuestro ritmo de partido y parar a sus jugadores más importantes” de los que destacó el talento en ataque augurando que “nos van a poner difícil”.

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