Recepción en el Ayuntamiento al 12 Frailes BM Zamora por su clasificación para el sector nacional

El alcalde de Zamora, Francisco Guarido, y el concejal de Deportes, Manuel Alonso, han recibido este martes en el Salón de Plenos al conjunto 12 Frailes BM Zamora que, tras clasificarse para la Final Four del campeonato celebrada en León, han conseguido este pasado fin de semana el paso al sector nacional, que se disputará los días 8, 9 y 10 de mayo, en un escenario aún por decidir.

Los dos representantes municipales han reconocido el trabajo realizado hasta ahora en el equipo dirigido también por Félix Mojón, para alcanzar este hito, animándoles a que vuelvan al Ayuntamiento dentro de un mes para celebrar el logro alcanzado en el sector nacional.