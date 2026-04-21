Óscar Cano, técnico del Zamora CF, impartirá una formación para entrenadores de la provincia

La Real Federación de Castilla y León de Fútbol, a través de su Comité de Entrenadores, ofrece la formación continua necesaria anual para obtener el "Certificado de Actualización y Reciclaje" de la Escuela de Entrenadores RFEF.

El Comité de Entrenadores de la Territorial ofrece formación gratuita presencial de cinco horas lectivas en cada una de las delegaciones provinciales y delegación comarcal, además de una actualización específica para fútbol sala y para entrenamiento de porteros. Esta temporada, las guías genéricas de formación se basan en el análisis, la metodología y la táctica; apoyadas en profesionales de la materia propuesta, así como en los entrenadores de los equipos.

Dentro de esta iniciativa, la formación en Zamora será este miércoles 22 de abril, en la Delegación Provincial, con Óscar Cano, entrenador del Zamora CF como ponente principal.

Todo arrancará a las 17.00 horas. El primer turno de ponencias es para David Rodrígez, seleccionador ayudante de la Territorial, para seguir con el experto en dirección metodológica, Aitor García.

Formación / LOZ

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Cerrará Cano que hablará de “Entrenar de manera significativa para la optimización de la identidad de juego”.

Las inscripciones pueden realizarse a través de la página de la RFCYLF.