Los infantiles del BM Zamora 12 Frailes, recibidos con honores en la Diputación

Los infantiles del BM Zamora 12 Frailes ya tienen la mente puesta en el Campeonato de España de clubes en el que tomarán parte el fin de semana del 8, 9 y 10 de mayo donde defenderán tanto el nombre del club al que pertenecen como el de la provincia.

Todo ha sido posible gracias a su buen hacer en liga y en el sector regional, donde este pasado fin de semana se proclamaron subcampeones de Castilla y León lo que les dio pase directo a la fase final donde se verán las caras con los mejores equipos de la geografía española.

La plantilla, con el presidente del BM Zamora, responsables directivos y su entrenador, Félix Mojón, ha sido recibida este martes en la Diputación Provincial donde Javier Faúndez les ha hecho entrega de una placa conmemorativa, a la que han respondido con un obsequio para el presidente provincial (una bufanda del club) para posar posteriormente todos juntos en una foto de familia.

BM Zamora 12 Frailes, en la Diputación / P. F.

Faúndez no ha dudado en valorar el hito realizado por los infantiles, a los que ha deseado mucha surte en el Campeonato de España, además de ensalzar el proyecto del BM Zamora, al que siempre han apoyado desde la Institución, algo que seguirán haciendo, tal y como ha asegurado.

Por su parte, Iñaki Gómez, ha agradecido todo el apoyo recibido y ha insistido que cada euro invertido en deporte es inversión en salud y conciliación, y siempre es revertido de forma positiva.

Para concluir, el entrenador de los infantiles (también del primer equipo), Félix Mojón, agradeció todo el apoyo recibido y aseguró que es un "placer" entrenar a este equipo que "lleva dos años de trabajo silencioso y humilde", mientras que por parte de la plantilla, Yago Mazón, confirmó estos meses de esfuerzo y admitió que "cada vez jugamos mejor" algo que espera quede reflejado en el intersector nacional.