Félix Pinto, del Bádminton Zamora, doble campeón autonómico

El Bádminton Zamora sigue brillando y logrando nuevos éxitos en su palmarés. En primer lugar, el equipo de liga nacional "bronce" se desplazaba a Valencia para participar en la III Jornada de la tercera división del bádminton nacional a nivel de clubes.

A pesar de las lesiones y los contratiempos sufridos a lo largo de esta temporada, en la cual el equipo zamorano no conocía aún la victoria en ninguno de sus encuentros, esta vez llegaban buenas noticias. Comenzaban cayendo los dos primeros encuentros por 6-1 en contra ante Arroyo Tejada (3 Cantos, Madrid) y Tenerife, actual líder de la competición. Resultados abultados que no demuestran la realidad vivida, dónde varios partidos se decidieron en el quinto y último set no estando la suerte a favor de los zamoranos en los momentos decisivos.

En la jornada del domingo, se enfrentaban al equipo gallego de A Estrada, quienes solamente tenían una victoria, siendo un partido de lucha por la permanencia. Igualdad en todo momento llegando al 3-3, decidiéndose todo en el último encuentro. Finalmente, tras ir perdiendo por 2 sets a 0, se consiguió una remontada cuando las esperanzas comenzaban a esfumarse. Con esta victoria, el Bádminton Zamora sigue en puestos de descenso con 3 puntos, empatando al equipo gallego, pero contando con 3 partidos ganados menos. Todo se decidirá en Zamora en la IV Jornada que se celebrará en el Ángel Nieto el próximo 16 de mayo, esperando que la gente de Zamora se acerque a animar al equipo creyendo en la salvación una temporada más.

Equipo de "bronce" del Bádminton Zamora / Cedida

Por otro lado, se celebraba el autonómico sub-11 y sub-13 en Palencia. Buen papel de los sub11, Mateo y Manuel Martín. Los hermanos siguen mejorando y dejando buenas sensaciones, logrando una meritoria medalla de bronce en la modalidad de dobles masculino. En sub13, Mia González y Diego Pérez realizaban buenos partidos siendo su primer año en la categoría, no llegando a conocer la victoria en ninguno de ellos. Por último, las mejores noticias llegaron de la mano de Félix Pinto, quien sigue con una temporada arrolladora. Doble medalla de oro del pequeño de los Pinto, proclamándose campeón autonómico sub13 en las modalidades de individual masculino y dobles masculino, ganando con solvencia todos sus partidos sin ceder ni un solo set.