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Raúl Escudero, del BM Zamora, operado con éxito de su lesión en la rodilla

El central, que se perderá la fase de ascenso, estará varios meses de baja

Escudero, con los pulgares arriba tras la operación de rodilla.

Escudero, con los pulgares arriba tras la operación de rodilla. / Balonmano Zamora

C. J. T.

Raúl Escudero, jugador del BM Caja Rural Zamora y entrenador junto a Félix Mojón del 12 Frailes BM Zamora, pasó este lunes por el quirófano para ser operado de su rodilla derecha.

La intervención, fruto de la rotura total de ligamento cruzado anterior y rotura parcial de ligamento lateral que sufrió semanas atrás en el duelo frente a Royal Premium Gijón, fue exitosa y el jugador se recupera ya de la cirujía.

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Escudero, que se perderá la futura fase de ascenso a División de Honor Plata, empezará ahora con su proceso de recuperación que se extenderá a lo largo de los próximos meses.

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