Diputación, Ayuntamiento y Caja Rural apoyan al BM Zamora en su lucha por organizar la fase de ascenso a División de Honor Plata

El Balonmano Zamora quiere ser sede de la fase de ascenso a División de Honor Plata. El club, que ya presentó una oferta el curso pasado que no fue elegida, volverá a intentar ser anfitrión de una fase que se celebrará los días 8, 9 y 10 de mayo y donde volverá a luchar por el ansiado ascenso.

Así lo ha confirmado este martes el presidente de la entidad, Iñaki Gómez, que ya ha mantenido reuniones para este fin con responsables de la Diputación, Ayuntamiento y Caja Rural, y desde las tres ha recibido apoyo. "Es una oferta mejor que la del año pasado y en caso de ser elegidos llenaremos el pabellón", comentó el máximo responsable del club.

El plazo para presentar ofertas concluirá el lunes 27 de abril, y a partir de ahí se confía en que la resolución no se demore, indicó Gómez, que se mostró convencido de que el equipo tiene "todos los mimbres necesarios para estar en División de Honor Plata”. Asimismo, y como posibles rivales en su lucha, habló de “viejos conocidos en su lucha como Antequera, Novás y Zarautz.

Por su parte, el presidente de la Diputación, Javier Faúndez, confirmó un apoyo económico para el club en caso de que finalmente Zamora sea elegida como sede.

Recepción a los subcampeones

Estos anuncios se ha realizado durante la recepción a los infantiles del BM Zamora por su reciente título de subcampeones de Castilla y León. El 12 Frailes al completo, con su entrenador Félix Mojón a la cabeza, ha sido recibido por el presidente provincial quien les ha hecho entrega de una placa conmemorativa y les ha deseado toda la suerte para el intersector nacional en el que tomarán parte en una semanas.