El CD Natación Zamora brilla en la doble jornada local con victorias clave y un dominio absoluto en el relevo mixto

El Club Deportivo Natación Zamora volvió a demostrar su excelente estado de forma tras la celebración de la octava jornada de la Fase Clasificatoria de la Copa de Clubes de Castilla y León y la cuarta jornada del Nadador Completo Promesas. Los nadadores zamoranos no solo cosecharon numerosas marcas personales, sino que reafirmaron su competitividad en el ámbito local con victorias individuales y un triunfo incontestable en la prueba de relevos.

Dominio en la Copa de Clubes y Categoría Absoluta

La jornada estuvo marcada por actuaciones individuales de altísimo nivel. En los 100m Braza, el dominio del club fue absoluto con un doblete en el podio: Hugo Fernández Hernández se alzó con la victoria (1:09.28), seguido muy de cerca por su compañero Alejandro López Martín, que obtuvo la segunda posición.

Por su parte, la veteranía y calidad de Sara Pomar Solana volvieron a relucir con una victoria contundente en los 200m Mariposa (2:28.86). En la misma prueba, la joven África Refoyo Martín demostró su proyección logrando un meritorio segundo puesto. En el fondo, los 400m Libre masculinos dejaron grandes sensaciones con Diego Fernández Hernández y Alejandro López Martín ocupando la segunda y tercera posición respectivamente.

Promesas: el futuro del club pisa fuerte

Los nadadores de categoría alevín también dejaron su huella en la 4ª Jornada del Nadador Completo. Destacaron los terceros puestos logrados por Valeria Serrano Peralta y Aníbal Gómez de Paula en los 100m Libre Alevín, así como el bronce de nuevo para Aníbal Gómez de Paula en los 200m Braza. El esfuerzo de todo el equipo alevín, incluyendo a Violeta Ramos Cabezas, Diego Bobo Diez y Rubén Galán Vela, asegura un relevo generacional brillante para la entidad.

Un relevo de oro

El broche de oro a la jornada lo puso el equipo de 4x100m Libre Mixto. El cuarteto formado por Alejandro López Martín, Sara Pomar Solana, África Refoyo Martín y Hugo Guerra San Martín dio un auténtico recital de velocidad y coordinación, logrando la 1ª posición con un tiempo de 4:00.31, distanciándose de sus competidores y sumando valiosos puntos para el club.

Cierre de competiciones locales

Esta ha sido la última jornada de natación celebrada en tierras zamoranas esta temporada. Con los deberes hechos en casa, el C.D. Natación Zamora pone ya rumbo a Valladolid, donde el próximo mes de mayo se decidirá todo en la Fase Final de la Copa de Clubes de Castilla y León y en la Fase Final del Nadador Completo Promesas. El club acudirá con la máxima ambición para medirse a los mejores nadadores de la comunidad.