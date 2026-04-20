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Fútbol

El Talleres Saludes- Ramos Asesores se proclama campeón de la Futormes de la temporada 2025-2026

Se impuso en la última jornada al Pinilla Tecozam por 4-0

Equipo del Talleres Saludes

Equipo del Talleres Saludes / Cedida

P. F.

El equipo de veteranos de Villaralbo, el Talleres Saludes-Asesores Ramos, se proclamó este pasado domingo campeón de la liga de Veteranos Futormes Zamora al vencer en la última jornada liguera al Pinilla Tecozam por 4 goles a 0 en el campo de Los Barreros de Villaralbo, con dos goles de Juanra Saludes, uno de Alexis y otro de Saúl, consiguiendo de esta forma su decimotercer título de su historia. 

Esta temporada la liga ha tenido que decidirse en la última jornada debido a la gran igualdad existente durante el transcurso de la misma entre los mejores equipos de la competición.

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