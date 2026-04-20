Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora: "Los jugadores hicieron un esfuerzo titánico"

El Caja Rural CB Zamora no pudo sumar la quinta victoria consecutiva en un partido ante Melilla que “probablemente ha sido muy divertido de ver entre los equipos que no especulan y que intentan jugar muy rápido”. Así lo indicó Saulo Hernández, entrenador de los zamoranos, al término del choque, admitiendo que para él fue “un poco menos divertido por tener la sensación de que dejamos pasar una oportunidad de conseguir aquí una victoria contra un muy buen equipo”. En cuanto al desarrollo del choque, Hernández expuso que en el primer tiempo “no hemos sabido leer las ventajas que teníamos en determinados pares y también hemos fallado canastas debajo del aro que, de haberlas metido, la sensación hubiese sido otra al descanso. Creo que Melilla es un equipo que no nos viene muy bien porque juega con cincos abiertos, algo que no es muy usual y que nosotros, al tener cincos tan grandes y no tan móviles, nos obliga a cambiar ciertas normas defensivas”.

No obstante, sí puso en valor el “esfuerzo titánico” de sus jugadores que “se levantaron a las seis de la mañana para coger el bus a Madrid y el vuelo”.

Respecto a la prórroga comentó que el final fue un “cara o cruz” pero reiteró que Melilla se lleva el triunfo con merecimiento. Además, añadió respecto a los suyos que “hay maneras y maneras de perder y creo que ninguna sola de las personas que haya visto el partido puede criticar, al menos, la entrega y el esfuerzo realizado”.

A pesar de la derrota, el CB Zamora sigue con opciones de play-off y comentó que “aunque este sea un momento un poco más fastidiado, lo que creo es que hay que poner un poco de perspectiva y darle valor a lo que es y felicitar a todo el club y a los jugadores en especial por donde estamos. Ahora nos toca descansar lo que podamos, armarnos un poco las heridas después de una derrota de este tipo, pero la competición no para ahí. Nosotros el miércoles tenemos que ir a Cartagena, otro partido contra un equipo que, igual que Melilla, se está jugando muchísimo y que tendremos que dar nuestra mejor versión si queremos tener opciones”, concluyó Saulo Hernández.