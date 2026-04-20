Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Este equipo tiene muchísima hambre"

Oji, entrenador del CD Villaralbo, valoró el empate ante el Guijuelo de forma positiva y es que, aunque no se pudo sumar un +3, el técnico recordó que "es un equipo que está hecho para ascender, al que le hemos plantado cara". "Creo que en la primera parte hemos sido mejores, la segunda es verdad que hemos sufrido muchísimo porque nos han hundido a través del juego posicional, es el equipo que mejor juego posicional nos ha hecho de toda la categoría aquí en Los Barreros".

A pesar de todo, Oji aseguró irse "muy contento con el trabajo del equipo". "De los últimos 12 partidos hemos perdido solo uno en casa, estamos siendo un equipo muy fiable y ante uno de los mejores equipos de la categoría hemos conseguido sacar un punto que nos acerca aún más al objetivo y la verdad es que me voy contento".

Respecto al tempranero tanto y al plan de partido, el responsable de banquillo azulón admitió que fue "un buen gol" que les dio energía y "nos hizo creer aún más" pero también confesó que tras el descanso faltó "orden táctico" en el conjunto del equipo.

Situación en la tabla

Con este empate, el CD Villaralbo se coloca décimo con 36 puntos en su casillero y, aunque la salvación ya parece un hecho, Oji dejó claro que "este equipo tiene muchísima hambre todavía. No hemos saciado el hambre que tenemos, queremos llegar a los 40 puntos o sobrepasarlos y no vamos a dejar de venir a trabajar, a venir todas las semanas con la misma ilusión como llevamos haciéndolo desde el principio de temporada, porque al final se ha demostrado que este Villaralbo no se lo deja llevar, que vamos a tratar de sacar los máximos puntos posibles", zanjó el técnico de un equipo que celebró el ascenso de su filial a Regional. De hecho, el capitán del B realizó el saque de honor en Los Barreros, y juntos posaron en una fotografía para el recuerdo.