Fútbol / Primera RFEF
Javier Carbonell, jugador del Zamora CF: "Hay que estar preparado, siempre, para poder sumar"
"Soy un privilegiado por vivir del fútbol y estar cómodo en el el club, donde todos me demuestran su confianza", comentó el delantero
Javier Carbonell expresó una enorme satisfacción tras marcar el gol decisivo que dio al Zamora CF tres puntos vitales frente al Atlético Osasuna “B”. El delantero destacó la importancia del triunfo, que mantiene al equipo en puestos de play-off, y subrayó que en casa “es lo que hay que hacer” para aspirar a ocupar esa zona a final de temporada.
Contento y recuperando sensaciones
En lo personal, Carbonell se mostró muy contento por reencontrarse con el gol y por recuperar sensaciones y confianza de cara a "las cinco finales que restan" en la temporada.
Un partido que se complicó más de lo esperado
Carbonell reconoció que el partido se complicó más de lo esperado y que costó “abrir la lata”, pese a que en la primera parte el Zamora CF "generó más peligro" que el cuadro navarro. "Cualquier rival que venga te genera problemas, pero creo que en la primera mitad hemos dominado más nosotros, con dos goles anulados incluso", analizó, añadiendo: "en la segunda mitad ellos han dominado un pelín más, pero los cambios han dado un refresco al equipo que ha venido bien".
El gran poder del Zamora CF
Para él, una de las fortalezas del Zamora CF que reflejó el partidoy ese final es su capacidad para competir “juegue quien juegue”, tanto titulares como suplentes. "Hemos cambiado la formación y, eso es lo bueno que tiene este equipo, que puede jugar de una manera u otra y al final, entrenando y competido como lo hacen todos, se pueden lograr las cosas. Es lo importante para que una temporada sea buena", aseguró.
Todo un privilegiado
Sobre su situación personal, Carbonell asumió que está viviendo una temporada difícil, marcada por altibajos y por momentos en los que no ha tenido continuidad. Aun así, aseguró sentirse “un privilegiado” por "vivir del fútbol y muy cómodo en Zamora", donde recibe "confianza desde el club, desde los de arriba hasta los compañeros".
Siempre preparado
El delantero, además, conoció las buenas palabras que Cano le dedicó en rueda de prensa, sobre su nivel en entrenamientos y competición, señalando que ese es su deber. "No todas las temporadas son buenas, pero hay que estar preparado, siempre listo. El míster lleva semanas transmitiéndome que estoy compitiendo y entrenando bien y es lo que debo hacer, con independencia de si sejuego o no. Quiero pensar que ese es el trabajo que me permitió marcar gol hoy", afirmó.
De cara a la recta final
El delantero confesó que venía de "una semana complicada" tras un mal partido en Talavera, insistió en que su respuesta a esa actuación y las posibles críticas debía darse “entrenando y en el campo”, sin necesidad de declaraciones. Ahora, con el gol y la victoria, se siente anímicamente reforzado y con ganas de ser importante en el tramo decisivo de la temporada. Una recta final en la que confía "en dar lo mejor" de así, dando lo máximo cada día.
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