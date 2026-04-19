El Zamora se mete de lleno en el play off con un gol en el minuto 88

El Zamora CF tuvo que echar mano de todos sus recursos para terminar sacando adelante un partido muy complicado (1-0) frente a un Osasuna Promesas que le plantó cara e incluso tuvo sus opciones para ganar el partido en la segunda parte. Pero un contragolpe culminado por Carbonell en el minuto 88 hizo posible una victoria que puede darle el play off de ascenso a los rojiblancos.

Óscar Cano había presentado un equipo inicial bastante predecible respecto a los de las últimas jornadas en el que la principal novedad era el regreso de Kike Márquez. Y no tardaron ni dos minutos en poner las cartas sobre la mesa los rojiblancos en una escapada de Markel por la derecha que centró al primer toque pero Losada no llegó de verdadero milagro en el que podría haber sido el primer gol zamorano. Y el gol llegó poco después pero fue anulado por fuera de juego por el árbitro Roberto Gonzalo. Fue una verdadera pena porque la factura de la jugada había sido magistral, con un pase con el pie del portero Fermín desde más de cincuenta metros de distancia a Kike Márque, que controló de forma magistral el esférico para plantarse ante el portero y batirle por bajo en una acción en la que el árbitro apreció fuera de juego incluso después de consultar el VAR.

Osasuna se mantenía serio atrás y buscaba sus opciones a la contra, como la que culminó Yoldi con un disparo que salió alto en el minuto 11. Pero no tardó en responder el Zamora y fue con un balón que le puso en la cabeza Márquez a Losada para que rematase de cabeza, pero el portero, bien colocado, atrapó el esférico.

Y lo siguió intentando el Zamora con un Carlos Ramos descomunal en un par de acciones que no terminaron en gol de verdadero milagro. El Zamora se mostraba claramente superior al filial rojillo pero el gol no quería llegar pese al buen juego de toque que empleaba en ataque. Mario disparó desde cerca pero un defensa se cruzó de forma providencial cuando el balón se iba a la escuadra.

El calor comenzaba ha afectar a los zamoranos que estaban realizando un mayor derroche de energías y el Promesas vivía a gusto bien pertrechado en su campo ya que los zamoranos no encontraban la forma de llegar pese a lo que “mareaban el balón”. Había que buscar jugadas a balón parado y fue entonces cuando Carlos Ramos botó una falta desde la izquierda y el balón terminó en el fondo de las mallas, pero Gonzalo Sánchez volvió a anular el gol por fuera de juego de Codina en el remate de cabeza.

Fue un primer tiempo de intenso dominio zamorano pero sin el fruto del gol que hace inútil cualquier esfuerzo en este deporte. Y así se planteó una segunda parte en la que continuaron en el campo los 22 jugadores y la situación parecía cambiar muy poco.

Había que buscar soluciones y el Zamora intentaba jugar algo más a la contra y a punto estuvo de marcar un golazo Kike Márquez en un lanzamiento que salió rozando la escuadra. El partido se había abierto y el Zamora se encontraba cómo recuperando balones para irse al contragolpe.

El Promesas no se tomaba muy en serio el irse hacia arriba y tan sólo creó una opción en un disparo desde la frontal del ex rojiblanco Rufo Lucero que atrapó bien Fermín.

El partido había cambiado mucho respecto a la primera parte y ahora podía pasar cualquier cosa, con dos equipos lanzados hacia la portería contraria sin complejos. La situación era peligrosa porque podía llegar el gol en cualquiera de las dos porterías. Sancho tuvo la suya en un remate que salió rozando el poste ya en el minuto 62.

Ante la inoperancia ofensiva, Santi Castillejo dio entrada en el campo a Bonel, Dani, Pedroarena y Arrasate. Y por su parte, Óscar Cano sentó a Márquez, Moreno y Abde para dar entrada a Álvaro, Carbonell y Burón.

Y el partido se abrió mucho más con las constantes acometidas del Promesas ante las que el Zamora no encontraba réplica. Pasaron varios minutos y el Zamora no terminaba de adaptarse a la transformación que se había experimentado en el equipo mientras su rival creó una nueva oportunidad en un lanzamiento de Rico que salió alto por muy poco.

Pero la justicia terminó cayendo del bando zamorano en un contragolpe en el que Losada era derribado pero Carbonell, que venía de atrás, robó el balón a dos defensas navarros y se fue hacia la portería para batir por bajo al portero osasunista en el que era el 1-0 que suponía tres puntos de oro que, quién sabe, si supondrán que el Zamora CF juegue la fase de ascenso este año.

FICHA TECNICA

Zamora CF: Fermín, Luismi, Erik, Mario (Sancho 55´), Kike Márquez (Burón 72´), Mario Losada, Carlos Ramos, Diego Moreno (Álvaro 72´), Markel. Damar (Carbonell 72´), Codina (Merchán 83´).

Osasuna Promesas: R. Fernández, Jiménez, Espejo, Santos, Mauro, Ander Yoldi (Bonel 67´), Dani (Arroyo 67´), Manu Rico (Lumbreras 87´), Rufo (Pedroarena 75´), Auría (Arrasate 75´), R. Chasco.

Goles: 1-0 (88´): Carbonell.

Árbitro: Roberto Gonzalo. Mostró tarjetas amarillas a Ramos y Abde, del Zamora y a Arroyo, Arrasate, Jiménez y Espejo, del Promesas.

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