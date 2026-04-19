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El Zamora B alcanza la tranquilidad goleando al Betis (1-3)

Formación del Zamora B

Formación del Zamora B / ZCF

M. L. S.

Zamora

El Zamora B se ha situado sexto en la clasificación del Grupo B tras golear este sábado (1-3) a un Real Betis que tuvo el partido controlado durante 77 minutos. El equipo vallisoletano se adelantó en el marcador nada más comenzar la segunda mitad con un gol de Iván Fuentes. Tardó en reaccionar el filial rojiblanco pero su recta final del partido fue magnífica con un primer gol de Moha Sy en el minuto 77 y cuatro minutos más tarde era Dennis el que ponía por delante al Zamora B, para que Dennis, de nuevo sentenciara en el minuto 90 con el 1-3 que le dará la tranquilidad definitiva al filial. n

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