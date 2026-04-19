El River roza el triunfo en Coruxo, pero se vuelve con un único punto

El Caja Rural River Zamora FS firmó un auténtico partidazo en su visita al Camp Municipal de Coruxo, en un duelo frenético que terminó con un espectacular empate 5-5 ante el IES Coruxo FS. El conjunto zamorano, protagonista del choque desde el inicio, tuvo el triunfo muy cerca en un encuentro marcado por la intensidad, los goles y la polémica.

Gran inicio zamorano

El partido no pudo empezar mejor para los visitantes. En el minuto 2, Rolón adelantó al River Zamora FS, aprovechando una rápida acción ofensiva que sorprendió a la defensa local. Sin embargo, la reacción del Coruxo fue inmediata y en el minuto 5 Enrique igualó el marcador tras una buena jugada colectiva.

Lejos de venirse abajo, el conjunto zamorano volvió a golpear rápido. En el minuto 7, José Antonio firmó el 1-2, devolviendo la ventaja a los visitantes en un inicio de encuentro completamente eléctrico. El ritmo era altísimo y las ocasiones se sucedían en ambas áreas.

El IES Coruxo no bajó los brazos y en el minuto 17 Iago puso el 2-2, devolviendo la igualdad al marcador al paso por vestuarios.

Segunda mitad, bajo la misma tónica

El River Zamora, sin embargo, siguió mostrando pegada y en el minuto 24 José Carlos anotó el 2-3, confirmando el gran estado ofensivo del equipo.

El partido entró en una fase de máxima tensión en la segunda mitad. En el minuto 32 Vidal empató de nuevo para los locales (3-3), pero apenas un minuto después José Carlos volvió a aparecer para firmar el 3-4 y mantener al River por delante.

El intercambio de golpes no se detuvo. En el minuto 36 Iniesta hizo el 3-5 para el conjunto zamorano, que parecía encaminar el triunfo. Sin embargo, el tramo final fue caótico.

En el minuto 35 llegó una acción clave: el portero Jorge fue expulsado por tocar el balón con la mano fuera del área, evitando una clara ocasión de gol. Esta acción condicionó el cierre del partido. Además, Enrique también vio la tarjeta roja tras una doble amarilla, dejando al Coruxo muy tocado.

Remontada local

Aun así, el equipo local reaccionó con orgullo. Alberto recortó distancias en el 37 (4-5) y Pedro logró el definitivo 5-5 en el minuto 38, culminando una remontada que parecía imposible.El choque terminó completamente descontrolado, con tarjetas, protestas y un ritmo infernal hasta el final. El River Zamora FS tuvo la victoria en su mano, pero no supo cerrar el partido en los últimos minutos.

En definitiva, un empate de locura en Coruxo en el que el Caja Rural River Zamora FS mostró gran capacidad ofensiva, pero acabó pagando caro un final de partido lleno de alternativas y emoción hasta la bocina.