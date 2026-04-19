Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Hoy me he dicho: o los tres puntos o ninguno"

Óscar Cano, entrenador del Zamora CF, señalaba tras la victoria de los rojiblancos ante el Atlético Osasuna "B" que su equipo ganó "un partido complicado" en el que optó por tomar riesgos y esa decisión acabó en un resultado positivo.

Un rival más fuerte de lo que dicta la tabla

"Osasuna B venía de fallar un penalti en el estadio de Tenerife y, antes, ganó en Ponferrada y en Lugo. Es un buen equipo y, como he dicho muchas veces, en esta liga no hay equipos fáciles", apuntaba Cano antes de analizar el duelo, un choque con dos partes diferentes: "La primera mitad ha sido cómoda en defensa porque ellos apenas nos han inquietado y hemos gozado de un par de goles anulados y algún acercamiento en el que debimos generar más. Después, en la segunda, tuve que tomar decisiones porque el partido seguía 0-0 y ahí todo se abrió más. Metimos muchos jugadores de ataque buscando los tres puntos y, al final lo logramos".

El 0-0 de la primera mitad obligó a arriesgar

Las palabras de Cano reflejaron el encuentro, que tuvo su cambio de inflexión con los cambios del cuadro local. "Al principio, por la distribución de nuestros hombres, la primera ventaja estaba clara, pero luego te hacen falta jugadores desequilibrantes para poder superar su defensa de cinco", explicó, afirmando que "si bien el cambio de Mario podría considerarse injusto, como el de cualquiera de los tres centrocampistas que podría haber abandonado el campo", había que hacerlo para superar "un partido que se complicó tras una primera parte que debió acabar con el Zamora CF por delante en el marcador, porque el dominio fue absoluto".

Una apuesta sin precedentes

Cano explicó que, a la hora de realizar los cambios hizo "algo que nunca antes había hecho". "En lugar de apostar por no arriesgar y no perder lo conseguido hasta entonces me dije: o los tres puntos o ninguno", aseguró, apuesta que terminó por ser ganadora.

Contentos, pero sin perder la cabeza

El técnico tuvo buenas palabras también para el autor del 1-0, Carbonell, quien "está entrenando a gran nivel y es un recurso de lujo en esta categoría", pero al que reserva porque "Farrel sigue lesionado y también hay que gestionar cambios y contar con opciones por lo que pueda ocurrir" en cada duelo. Choques que ahora encara "con otro recurso más, tres jugadores en el centro del campo, que está dando buenos resultados". Sin embargo, y pese a todo el optimismo del triunfo y la buena imagen de la primera mitad, Cano fue realista: "tenemos que ser humildes porque hay muy buenas plantillas; nosotros tenemos que escribir nuestra historia de una vez. Estar aquí para quedarnos, para estar arriba y luchar por cosas importantes que es lo que la afición se merece".