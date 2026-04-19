El Moraleja le complica la vida al Noname en el derbi provincial

El Noname ha vuelto ver complicada su clasificación en el grupo B de Regional de Aficionados tras encajar ayer en el Ruta de la Plata una derrota (1-3) que le hace caer a los últimos puestos de la clasificación.

Como ya había ocurrido en el partido de la primera vuelta, el derbi provincial estuvo muy igualado sobre todo en la primera mitad en la que el buen juego en ataque del Moraleja , que ocupa el último puesto de la clasificación, le dio como premio el gol de Ethan en el minuto 47.

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No se vino abajo el Noname y Javier Haedo le metió de nuevo en el partido con el gol en propia puerta que suponía el empate. Pero los de Moralejo volvieron a tomar la delantera con otro tanto de Ethan y Asier Enríquez firmó el definitivo 1-3, de penalti. n