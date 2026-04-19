Fútbol / Regional de Aficionados
El Moraleja le complica la vida al Noname en el derbi provincial
Los de Tierra del Vino se adelantaron con un gol de Ethan en el minuto 47 y terminaron goleando en la recta final (1-3)
M. L. S.
El Noname ha vuelto ver complicada su clasificación en el grupo B de Regional de Aficionados tras encajar ayer en el Ruta de la Plata una derrota (1-3) que le hace caer a los últimos puestos de la clasificación.
Como ya había ocurrido en el partido de la primera vuelta, el derbi provincial estuvo muy igualado sobre todo en la primera mitad en la que el buen juego en ataque del Moraleja , que ocupa el último puesto de la clasificación, le dio como premio el gol de Ethan en el minuto 47.
No se vino abajo el Noname y Javier Haedo le metió de nuevo en el partido con el gol en propia puerta que suponía el empate. Pero los de Moralejo volvieron a tomar la delantera con otro tanto de Ethan y Asier Enríquez firmó el definitivo 1-3, de penalti. n
- Fallece la mujer del accidente registrado en la salida de Benavente hacia la N-525
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sombrilla de terraza más barata del mercado: mástil ajustable y se ajusta a cualquier espacio
- Olmillos de Castro multará con hasta 10.000 euros a los vecinos que no limpien sus solares urbanos
- Valbusenda se reunirá con los trabajadores para iniciar la negociación sobre posibles despidos
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir los pantalones de lino de color crema y bajo campana más baratos: muy cómodos y en muchas tallas
- Entre fiordos ibéricos y un gas invisible: Diez formas de disminuir el radón en los Arribes del Duero
- La primera concentración de motos 'Zamora sobre ruedas' avanza su programación
- La Asociación de Pesca de Sanabria denuncia una normativa hecha “para el turismo”