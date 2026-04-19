Una gran oportunidad para el Zamora CF

En esta temporada tan irregular, el Zamora CF vuelve a estar en la cresta de la ola y tras el triunfo en su visita a Talavera, saldada con victoria, se sitúa en un esperanzador quinto puesto que puede mejorar sensiblemente con una victoria esta tarde contra el Osasuna B (16.00 horas) aprovechando los empates que firmaron ya en esta jornada el Castilla y el Unionistas, dos de los numerosos aspirantes a jugar la fase de ascenso. El equipo de Óscar Cano visita el Ruta de la Plata con escasas opciones de salvación pero con sobrada capacidad para sacar algo positivo, como viene demostrando durante la segunda parte en sus enfrentamientos con equipos de la parte alta de la clasificación.

El entrenador rojiblanco es optimista y ha reconocido que será un partido complicado porque Osasuna B, "a pesar de no tener grandes resultados, es un rival que le está costando mucho a los equipos ganarle", y que se impuso a la Ponferradina, Lugo y cerca estuvo de empatar ante el Tenerife. "Ellos se la están jugando, y cuando uno se la está jugando y está al límite, suele dar lo mejor de sí mismo, además de tener jugadores de calidad. Va a ser un partido igualado, que va a costar mucho", apuntó el granadino que recupera para este encuentro a Kike Márquez, mientras que continúa con las bajas de Ale Marcelo y Farrell.

De esta forma, el Zamora CF podría jugar hoy con Fermín Sobrón en la portería; el habitual trío de centrales con la continuidad de Erik junto a Luismi y Codina. En el eje del centro del campo podrían continuar Carlos Ramos y Markel; Diego Moreno y Burón en los carriles, y Quique Márquez regresaría como enganche, mientras Abde y Losada serían los puntas.

En el Osasuna Promesas reina la tranquilidad lógica en un filial para el que los resultados son mucho más relativos que para el resto de los equipos y su entrenador, Santi Castillejo cree, pese a todo, que "es un partido sin margen de error, tenemos que buscar la victoria como sea en Zamora y con esas espectativas vamos". El técnico navarro explicó en declaraciones a la web de Osasuna que su equipo "está bien. El otro día compitió en un partido de esta categoría, con empate a cero aunque la pena fue el penalti que nos pitaron", contra el Avilés (0-1). Y cree que el Osasuma Promesas "está competitivo y tenemos que estar acertados que es lo que marca la diferencia en Primera RFEF. Cstillejo reconoce que frente al Avilés, "en los últimos pases y en los últimos centros no estuvimos finos y así es muy difícil ganar cualquier partido". n

"Tiene que salir nuestro talento en Zamora -añadió el entrenador del filial rojillo- pero a partir de hacer las cosas bien. Si somos tan copetitivos como estamos siendo y luego sale el talento en los metros finales, tendremos opciones de ganar en el Ruta de la Plata y en cualquier campo".

Castillejo espera un partido, igual que en Ponferrada o Lugo, contra un equipo que está metido en play off, con una plantilla hecha para jugar la fase de ascenso, con afición apoyándoles en la grada. Habrá que estar atentos los primeros minutos porque saldrán muy fuertes contra un rival al que, en teoría, tienen que ganar para colocarse arriba. Y a partir de ahí, nosotros tendremos que hacer nuestro juego y hacer el partido largo para que ellos no se sientan cómodos".

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El Promesas jugó el pasado fin de semana con el siguiente equipo en el que figura el exrojiblanco Rufo Lucero que llegó a Osasuna en el pasado mes de enero: R. Fernández, Jiménez, D. Espejo, Santos (Lumbreras, m.81), Mauro, Ander Yoldi, Manu Rico (I. Arrasate, m.46), Rufo (A. Bonel, m.70), Auría (Dani G., m.70), R. Arroyo (Pedroarena, m.70) y R. Chasco.