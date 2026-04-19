Ganar en el sur para seguir mirando arriba

El Caja Rural CB Zamora visita hoy al Melilla Ciudad del Deporte con un objetivo claro, ganar. Alargar a cinco triunfos su mejor racha de partidos consecutivos en Primera FEB para, en esta igualada liga, mantener viva la llama del gran hito que supondría disputar, por primera vez en su historia, disputar el "play-off" de ascenso a la máxima categoría del baloncesto nacional. Un sueño posible, siempre que los resultados sigan acompañando.

El Caja Rural CB Zamora ha entrado "lanzado" al último tramo de la liga regular. Cosechando cuatro triunfos consecutivos, alguno de gran mérito como el que tuvo lugar ante Flexicar Fuenlabrada. Un buen momento que le permitió asegurar su permanencia en la categoría y acercarse a una zona alta de la tabla que ya tiene a mano tras superar a Fibwi Mallorca Basquet Palma (81-79).

Sin embargo, la inercia positiva no puede ceder si los de Saulo Hernández quieren estar el 8 de mayo en puestos de "play-off" y esta liga es un "campo de minas" en el que cada partido entraña un enorme peligro. Incluso si ese duelo es frente al colista de la competición.

La posición de Melilla Ciudad Del Deporte en la clasificación puede invitar al optimismo a la afición, pero nadie en el banquillo azul se fía del "farolillo rojo" ya que saben que, a estas alturas de la temporada y en una competición tan igualada como esta, suele ser peor rival un bloque que se juega la vida que otro que pulula por la zona media de la tabla.

Así lo indicaron en los días previos tanto Saulo Hernández como Josep Peris, conscientes de la progresión que los melilleneses han experimentado en las últimas jornadas buscando salir de puestos de descenso. "Es un equipo que no se parece en nada al que ha sido buena parte de la temporada", recordaban, apuntando a que tanto su cambio de entrenador como las incorporaciones que ha realizado hacen del Melilla Ciudad Del Deporte un oponente muy serio.

"Si la liga volviera a empezar, Melilla no iría último de ninguna de las maneras", aseguraban tanto entrenador como jugador de un Caja Rural CB Zamora que espera, una vez más, a un rival que saltará a a pista con el cuchillo entre los dientes. Principalmente, porque la liga no solo está igualad por la zona alta de la tabla: los melillenses están a una sola victoria de la permanencia. Un margen muy escaso como para haber tirado la toalla y no jugar dando el máximo en pista ante su público.

La necesidad melillense, el largo viaje desde Zamora y la calidad de los jugadores rivales (con hasta seis miembros de la plantilla con pasado ACB), obligan al Caja Rural CB Zamora a dar el máximo hoy si quiere ganar la contienda. Un requisito indispensable, pero más ahora que cada fallo en el final de campaña cuenta el doble.

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Solo así, y adaptándose a ese ritmo rápido que propone desde las últimas semanas Melilla Ciudad del Deporte, el Caja Rural CB Zamora tendrá opciones de triunfo. Una victoria que también pasará por el control del rebote, clave para evitar segundas jugadas, y evitar en lo posible pérdidas de balón que permitan a los locales aprovechar su versatilidad ofensiva. Aspectos a manejar con firmeza para que los zamoranos alarguen su racha y sigan mirando hacia arriba en la clasificación. n