El adiós de Fernando Ruiz, jugador del Balonmano Zamora: "El Muro" se despide con honores del Ángel Nieto

Corrían los últimos segundos del partido contra BM Sanse cuando Félix Mojón detenía el envite. El partido estaba ganado y la interrupción, sin sentido técnicamente, quedó para la historia de los partidos del BM Zamora porque la bocina fue el inicio de la despedida de toda una leyenda, Fernando Ruiz.

El Ángel Nieto, en pie

"El Muro", un apodo fruto de su especialidad como defensa, recibía su merecida despedida con honores del Ángel Nieto. Un pabellón que fue su casa y que, con las gradas llenas, se puso en pie para decir adiós a veinte años de compromiso con los "Guerreros de Viriato". Para despedir en su casa, por si la fase de ascenso no tiene Zamora como sede, a un hombre que ha sido indispensable para el balonmano en su ciudad.

El homenaje fue completo. Familiares, amigos, excompañeros y el actual equipo hicieron especial un momento difícil para Fernando, sorprendido por la muestra de enorme cariño a la que hasta se sumaron rivales y árbitros en la tarde del sábado. Nadie quiso dejar sin reconocer el esfuerzo de un jugador cuya carrera se cerrará el próximo mes.

Familiares y amigos posan con Fernando sobre la pista del Ángel Nieto.

Un "currante" tremendamente agradecido

"En parte, creo que no me merezco todo esto", comentaba Fernando Ruiz tiempo después, cuando el aficionado abandonaba el pabellón, afirmando: "yo vengo aquí a currar y soy yo el que tengo que agradecer a toda la gente no solo el gesto de hoy, si no por haber venido a animar siempre, por haber estado ahí y haberme acompañado en los buenos momentos y en los malos"

"El Muro", cuya carrera ha transcurrido lejos de los focos del gol, aspiraba a irse en silencio, pero el Balonmano Zamora no le dejó. Su humildad merecía un reconocimiento que, como el dijo, "a muchos les gustaría tener".

20 años de un proceso maravilloso

Los sentimientos volaron por el 40x20 y Fernando trató de vivir el momento, de frenar el tiempo como hizo con los atacantes rivales. Echando la vista atrás y sonriendo por cada acción con la camiseta pistacho. "Son 20 años, toda una vida. El balonmano me ha permitido conocer gente que ha pasado a ser mi familia; vivir momentos muy buenos y malos, todo parte de un proceso extraordinario que jamás pensé disfrutar. He podido jugar en todas las categorías, incluida la Liga Asobal y solo me queda dar las gracias a todo el mundo por ello", expresó el 5, afirmando que le costaba articular palabra tanto por la sorpresa como por la magnitud de la misma.

Fernando recibe el cariño de la plantilla del BM Caja Rural Zamora.

El pilar defensivo del BM Zamora agradeció a todos por su compañía y su cariño, esperando haber dejado como legado su esfuerzo y amor por el club. "Me siento agradecido de haber estado en este club y de haber podido contribuir durante tanto tiempo", indicaba, asegurando que "los años pasan y el cuerpo lo nota", siendo ya turno para nuevas generaciones de coger el testigo. De ponerse el mono de faena para que las cosas funcionen.

Una última misión

"Soy un afortunado", resumió Fernando, cuyo objetivo ahora es "devolver al equipo a División de Honor Plata, la categoría a la que pertenece". Motivo por el que seguirá empleándose a fondo y sin reservas, con todo el corazón del que ha hecho gala dentro del vestuario pistacho en dos décadas; poniendo "experiencia y vejez" a unos "Guerreros de Viriato" a los que dice adiós, pero solo como jugador. Porque, para "El Muro", el BM Zamora no es un club.

Se queda en la familia, pero fuera de la pista

"Para mí, esto es una familia y de tu familia no te puedes separar. Seguiré en la directiva y estaré para cualquier cosa que me necesiten. Siempre que pueda estaré disponible y encantado de aportar", aseguró Fernando en su adiós al parqué del Ángel Nieto.